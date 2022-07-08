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加州對抗非法大麻 祭出減稅振興大麻產業

編譯組／綜合報導
振興大麻產業，加州祭出減稅優惠。（美聯社）
振興大麻產業，加州祭出減稅優惠。（美聯社）

加州雖然在2016年就將大麻產業合法化，但是合法農場與店家並未因此而生意興隆，許多呼麻客還是選擇便宜的非法大麻，因為價錢便宜至少一半。但在大麻業者的四處奔走下，加州州長紐森上周終於簽署Assembly Bill 195，法案生效後加州將不再徵收合法大麻的種植稅，並且將銷售稅的課徵對象由大盤商轉為零售商，三年內上限都只有15%，這讓加州大麻產業協會（CCIA）額手稱慶，直呼合法大麻終於有機會對抗非法大麻了。

AB 195法案對大麻業者的優惠，除了銷售稅率在2025年7月1日前都凍結在15%，之後才會視狀況調整，「合法業者」（social equity operator）還可保留20%的銷售稅用於再投資，合法業者也享1萬元的抵稅額。總額4000萬元的額度，其中特定零售店家分配到2000萬元，經銷商分配到2000萬元。同時，為了嚇阻非法大麻，加州政府也將加強查緝經費。

加州大麻產業協會稱AB 195是往正確方向前進的一步，雖然不到完美，但是卻達成了協會一直企盼的某些目標，包括免除種植稅與轉移銷售稅的課稅對象，對於合法業者不啻一大福音，因為他們產品的價格終於有機會和非法大麻一較高下了，不但對他們的營收有幫助，更能確保消費者的安全與健康。

加州大麻法律專家Robert Raich接受洛杉磯時報訪問時表示，AB 195是對合法業者的一大鼓勵，因為他們從2018年開始就一直困擾於過度管制與課稅，讓非法大麻的售價往往低於合法大麻的50%以上，因此合法業者的銷量一直無法提升。另外，大麻舊法也非常不利中小農戶的生存，因此AB 195刪除種植稅後，加州小型農戶才有生存空間。

不過，Robert Raich還是認為15%的銷售稅率太高，不能免除至少也應大砍，因為高稅率只會拉高合法大麻的售價，形同將消費者推回去非法管道，但是非法種植的大麻未經品質管控，長期使用可能傷害呼麻者健康。Robert Raich說，AB 195對不用大麻的民眾來說也是好事一件，因為現在的市場生態只有20%的大麻是受到政府監控的，新法通過後一個接受管控、誠實納稅的大麻產業對大家都是好事。

大麻 加州 營收

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