房貸利率暴跌至5.3% 近14年來最大降幅

30年期貸款的平均利率從上周的5.7% 降至5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

聯邦房屋抵押貸款 公司房地美(Freddie Mac)7月7日（周四）在一份聲明中表示，30年期貸款的平均利率 從上周的5.7%降至5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。自2008年12月以來，抵押貸款利率還從沒有如此大的周跌幅。

今年大幅上漲的利率已讓南加部分房市降溫，成本上漲迫使更多買家退出市場，導致房屋庫存增加，相關數據顯示，某些地區的賣家已經開始降價。房地美首席經濟學家Sam Khater表示，房價 下跌給購房者帶來輕微的緩解，如果住房負擔能力降低、預期的經濟放緩導致房價增長速度減慢，房市將繼續正常化。

根據抵押貸款數據提供商Black Knight Inc.的數據，儘管房屋價格漲幅開始略有放緩，但現在的市場仍是自1980年代中期以來最難以承受的價格。按照目前30年期貸款的平均利率，擁有30萬抵押貸款的借款人，每月將支付約1665元，比去年年底高出約383元，當時利率徘徊在3.11%左右。

投資者一直試圖分析，在美聯準會尋求提高基準利率以抑制通脹之際，潛在的經濟放緩會如何發揮作用。

Realtor.com的高級經濟研究分析師Joel Berner表示，利率上升和對經濟衰退的擔憂已開始給房市降溫，如果趨勢繼續下去，這種轉變對潛在買家可能是好兆頭，「抵押貸款利率穩定可以讓買家鎖定較低的月供，當前市場上待售房屋數量的增加對買家也是好消息。 」