僑委會童振源造訪聖地牙哥 僑胞熱烈歡迎

僑委會委員長童振源於聖地亞哥歡迎晚宴中（中）與僑胞們合影。（僑務委員謝家樹提供）

中華民國 僑務委員會童振源委員長自2020上任以來，7月5日首度訪問聖地牙哥 僑社，並由僑務委員杜武青和謝家樹擔任召集人，於新樂宮大酒樓舉行歡迎餐會，席間受到僑胞的熱烈歡迎。

出席餐會人士尚有台美基金會董事長張裕華、華人服務中心創辦人徐惠寶、FAPA聖地牙哥會長洪克璿、僑務諮詢委員黃莉莉、中華科工聯誼會會長葉紹陽、台灣同鄉會會長林玉英、台灣商會會長史孟珠、Biolegend公司賴正光執行長等。而隨同童振源到訪的還有海華文教基金會吳明穎董事長、僑商處廖建勛專員、僑教處楊佩玲專員、僑民處房亭妤科員、張珮鑾僑務委員、橙縣華僑文教服務中心蔣翼鵬主任、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任。

謝家樹表示，這次童振源委員長第一次蒞臨聖地牙哥，僑胞們都很熱烈歡迎他。而在新樂宮大酒樓的歡迎晚會過後，委員長也分別拜訪了聖地牙哥中文學校及聖地牙哥台灣中心。

在餐會席間，童振源表示，民主代表有多元意見，台灣是民主國家，境內有黨派之爭很正常，但僑委會推動僑務工作不分黨派，只要是支持中華民國，愛護台灣的人，僑委會都給予服務。提及僑委會並將推出二代僑胞卡「愛僑卡」，建立數據並進行分析及興趣調查，以藉此提高僑胞服務，並採用這種新的數位的方式連結全球的僑胞，且僑委會特別重視僑青工作，預定規劃將海外青年文化大使（FASCA）精神拓展至其他僑區，如澳洲 雪梨及泰國地區都將予試辦青年志工培訓活動，並於未來逐步舉辦「海外僑界青年親善大使選拔」及「全球青年高峰會」等青年創新活動。