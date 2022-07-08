僑委會愛僑卡上線 送9000張限量版悠遊卡

僑委會委員長童振源（前排中）與橙縣僑務榮譽職人員合影。(記者蕭迪玉/攝影）

僑務委員長童振源任內第二度到訪橙縣 ，日前在安那罕與60多位橙縣僑領餐敘，他在會中透露，僑委會今年9月將推出智能愛僑卡，並有9000張限量版的紀念悠遊卡，贈送給最先提出申請的僑胞們，希望大家把握機會，朝智能僑委會的長程目標邁進。

僑委會在全球疫情 中，過去兩年利用新科技擴大服務僑胞，成立全球僑胞服務數位平台，更推出健康益友App，專科醫師24小時輪流上線提供免費醫療諮詢服務，台僑不論身在何地，都可感受到僑委會積極凝聚僑心的努力。

童振源表示，為了加強連結全球204萬台灣僑民，以智能科技提供創新服務，僑委會即將推出智能愛僑卡。愛僑卡是整合的單一數位帳號，不必擔心遺失或過期，僑胞每次與僑委會或相關部會互動的紀錄都存在個人帳號內，例如參加線上課程、返台出席活動、完成培訓認證等。僑委會將依據愛僑卡收集到的大數據進行統計分析，作為僑委會輔助決策的工具之一。相關數據也有助於進一步了解台商、僑生等不同僑界人士的需求。

童振源在僑委會委員長任內第二度到訪橙縣，受到僑領熱烈歡迎。（記者蕭迪玉/攝影）

童振源說，這兩次來南加州都住在迪士尼樂園附近由台商經營的旅館，去年9月初當地住房率才兩、三成，現在則是家家爆滿的盛況，顯示美國旅館業與餐飲業已進入後疫情的反彈期，看到台商們業績屢創新高，令他非常開心。

童振源指出，近年台美經貿合作密切，尤其在半導體、電動車 、5G及綠能科技方面更是關鍵，例如台積電到亞歷 桑納州鳳凰城設廠，美國電動車大廠Tesla零組件七成來自台灣，台灣的5G通訊投術等等，都是最受矚目的先進科技。僑委會也與台灣的36所大學推出全球僑台商產學合作方案，提供跨境諮詢及技術指導，提升台商的競爭力，攜手共創商機。

此次童振源訪美14天行程，總共安排65場活動，5日的午餐會中，童振源以近一小時時間，詳細介紹過去兩年來台灣在經濟、政治與防疫各方面的表現。他指出，每次參加蔡總統的部會首長會議壓力都很大，蔡總統不聽簡報，開會前看完各部會的報告書，會議中直接提問。蔡總統非常重視僑民、僑商、僑教及僑青，並指示僑委會擬出十年的長程計畫，以創新的方案結合僑界力量推動草根外交。

出席餐會的除了橙縣僑務榮譽職人員及僑界代表之外，還包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永，及橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬。