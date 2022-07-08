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中信鑽石吧分行 新開張

記者楊青／鑽石吧報導
中國信託銀行（CTBC Bank）7日宣告落地鑽石吧市，美國中國信託銀行副執行長劉建虹（左五）、前加州主計長江俊輝（右五）、鑽石吧市長劉敏兒（左四）、副市長周柏華（右三）、世界日報社長于趾琴（右四）、中國信託鑽石吧區域經理林建廷（右二）等，到場剪綵祝賀。（記者楊青／攝影）
中國信託銀行（CTBC Bank）7日宣告落地鑽石吧市，美國中國信託銀行副執行長劉建虹（左五）、前加州主計長江俊輝（右五）、鑽石吧市長劉敏兒（左四）、副市長周柏華（右三）、世界日報社長于趾琴（右四）、中國信託鑽石吧區域經理林建廷（右二）等，到場剪綵祝賀。（記者楊青／攝影）

中國信託銀行（CTBC Bank）7日宣告落地鑽石吧市，成為半年内在南加州新增六家分行的華資銀行，為聖蓋博谷 東區華洋民眾和商家，提供更多的財經和金融服務選擇，並捐出5000元，幫助清寒家庭學子專心向學；分行在新張期間還向符合條件的新客戶贈送24K純金吊飾，展現友好與服務誠意。

總部設在台灣的中國信託銀行，總資產達2300億美元，是台灣排名第一的私人銀行；美國中國信託銀行總資產額超過45億美元，規模排在華美銀行及國泰銀行之後。最近美國中國信託看好南加州的經濟成長潛力，將陸續在南加州開設多家分行。

CTBC鑽石吧分行7日在Diamond Hills Shopping Plaza（2783 S Diamond Bar Blvd Unit 2783, Diamond Bar, CA 91765）舉行開幕典禮。典禮現場嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行副執行長劉建虹、前加州主計長江俊輝、鑽石吧市長劉敏兒、副市長周柏華、世界日報社長于趾琴等，均到場剪綵祝賀。

劉建虹表示，鑽石吧分行將為聖蓋博谷東區華人客戶帶來更便利的銀行服務，包括儲蓄、投資、貸款、理財等各項業務，歡迎民眾和商家多加使用。而分行除提供大型跨國商業貸款外，也提供個人投資理財規劃、房屋貸款以及中小企業貸款。

中國信託鑽石吧分行在7日的新張典禮上向Raised by A Village捐贈...
中國信託鑽石吧分行在7日的新張典禮上向Raised by A Village捐贈5000元獎學金。（記者楊青／攝影）

劉建虹表示，美國中信走的是實體銀行與網上虛擬銀行並行擴展路線，在美國已有完整擴展計劃，在各地擴展實體分行的同時，推出了全新網絡銀行服務，包括今年初開動網上開戶服務。這些新的服務得到很多客戶的喜愛和支持，而有些業務除了網路服務之外，一些民眾反應還是希望有傳統面對面的互動，比如理財規劃，或商業和個人房屋貸款的申請等，所以未來將會兩條腿走路，提供客人更方便和完整的服務。

中國信託鑽石吧分行慶祝開業期間推出十個月定存1.00%年利率的開戶好禮，符合開戶條件還可獲得24K純金吊飾一個。

典禮當天，中國信託捐助Raised by A Village5000元獎學金，希望可以幫助社區中低收入戶的家庭。

總部設在洛杉磯的美國CTBC目前全美16家分行遍及加州，紐約州及新澤西州。繼爾灣和鑽石吧分行之後，核桃市、天普市、托倫斯及哈仙達岡等地區的新分行，正在緊鑼密鼓籌備階段，將於今年下半年投入營運。

美國中國信託銀行副執行長劉建虹，7日在中國信託鑽石吧分行開幕典禮上致辭。（記者楊...
美國中國信託銀行副執行長劉建虹，7日在中國信託鑽石吧分行開幕典禮上致辭。（記者楊青／攝影）
美國中國信託銀行副執行長劉建虹（右五）、前加州主計長江俊輝（左五）、中國信託鑽石...
美國中國信託銀行副執行長劉建虹（右五）、前加州主計長江俊輝（左五）、中國信託鑽石吧區域經理林建廷（右四）與中國信託鑽石吧分行骨幹行員。（記者楊青／攝影）

鑽石吧 加州 貸款

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