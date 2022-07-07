LAX 疑再現噴射背包客

噴射背包客似乎再次出現於洛杉磯國際機場上空。（FOX 11）

FOX 11電視台報導，洛杉磯國際機場 （LAX）噴射背包客（Jet pack man）重現江湖？

根據聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）稱，一名航空公司飛行員，6月23日下午2時45分左右，在洛杉磯國際機場附近發現類似噴射背包客的東西。

根據FOX 11電視台獲得的音頻中，可聽見空中交通管制單位的聲音說「我們聽說噴射背包客回來了。」「我有一個噴氣背包的報告，在該區域方約4500呎處，距離你現在以東約六哩的位置。」

儘管當天下午目擊的事件尚未被證實，但這並不是洛杉磯國際機場神秘的噴射背包客第一次出現。早在2020年12月，飛行學校Sling Pilot Academy在社交媒體上分享一段影片，影片中有一個身著類似噴射背包的人，使派洛斯福德斯（Palos Verdes）成為社交媒體謠言和陰謀論中心。

在那之前幾個月，聯邦調查局（FBI ）調查洛杉磯國際機場另一起案件，據報導，「噴射背包客」飛機經過航線 附近，距離地面約3000呎高空處被人看見。

近期一起案件中，洛杉磯市警局發布官員們認為有助揭開謎底的影片和照片。這些圖像於2021年11月發布，顯示一個似乎是充氣氣球，類似柏頓（Tim Burton）的「聖誕夜驚魂」（Nightmare Before Christmas）中的斯凱靈頓（Jack Skellington），並非穿著噴射背包的真人。

但2021年11月的調查，並未出現任何逮捕與指控，直到23日，都沒人站出來確認，這個在洛杉磯上空飛過的是斯凱靈頓的氣球。