南加州促統論壇 牢記抗日歷史

美國南加州促統論壇紀念七七抗戰85周年，緬懷二戰中犧牲的英烈，展望未來，珍惜和平。（記者丁曙／攝影）

今年7月7日是七七事變85週年，也是中華民族全面抗戰85週年紀念日。為了銘記歷史，緬懷抗日先烈和英雄，促進祖國統一大業，美國南加州 促統論壇6日舉辦「牢記抗日歷史，促進祖國統一」座談會，邀請抗日將士後代及南加 州地區促進兩岸統一的人士出席。

美國南加州促統論壇召集人周德昭指出，七七事變及抗戰歷史，對於海外華人來說意義深刻。本次座談會的主要目的是「毋忘歷史、珍惜和平」，特別邀請抗戰英雄後代和專家學者，共同回顧歷史，總結經驗，昭示未來。

南加州知名僑領張素久是國軍將領張治中的女兒，她介紹，1937年全國抗戰爆發後，張治中出任第九集團軍總司令兼左翼軍總司令，參加了上海「八一三」淞滬會戰，指揮國民革命軍中央系部隊在上海以攻勢對抗日軍。淞滬會戰的結局，迫使日軍轉移戰略主攻方向，粉碎了日本「三個月滅亡中國」的計劃。

淞滬會戰既是抗日戰爭中的第一場大型會戰，也是整個中日戰爭中進行的規模最大、戰鬥最慘烈的一場戰役。在淞滬會戰中，中日雙方共有約100萬軍隊投入戰鬥，戰役本身持續了三個月，日軍投入九個師團30萬人，國軍投入73個師70餘萬人。同年11月4日，日軍從杭州灣登陸，使國軍側背受敵。11月12日國民政府軍事委員會委員長蔣介石下令全線撤退，上海淪陷，淞滬抗戰失敗。

中美論壇社長張文基教授指出，中國軍民付出了巨大犧牲和奉獻，才贏得了抗日戰爭的勝利，才有了台灣的光復，以及當今中國的復興。海外學人和僑界關心台海局勢，希望海峽兩岸和平統一，以及中美關係良性發展。他認為，「一國兩制」是台灣人民最好的選擇。

美國南加州促統論壇秘書長劉青發表了「前事不忘，後事之師」演說，他指出，紀念七七抗戰85周年，銘記中美曾經合力抗戰的歷史，緬懷抗日英雄和先烈，促進祖國和平統一大業。

座談會由僑領關健榮主持，出席嘉賓有中國駐洛杉磯 副總領事李春林、美國南加州促統論壇副召集人巫錦輝、以及僑界代表鹿強、林連連教授等人。