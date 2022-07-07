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南加州促統論壇 牢記抗日歷史

記者丁曙／阿罕布拉市報導
美國南加州促統論壇紀念七七抗戰85周年，緬懷二戰中犧牲的英烈，展望未來，珍惜和平。（記者丁曙／攝影）
美國南加州促統論壇紀念七七抗戰85周年，緬懷二戰中犧牲的英烈，展望未來，珍惜和平。（記者丁曙／攝影）

今年7月7日是七七事變85週年，也是中華民族全面抗戰85週年紀念日。為了銘記歷史，緬懷抗日先烈和英雄，促進祖國統一大業，美國南加州促統論壇6日舉辦「牢記抗日歷史，促進祖國統一」座談會，邀請抗日將士後代及南加州地區促進兩岸統一的人士出席。

美國南加州促統論壇召集人周德昭指出，七七事變及抗戰歷史，對於海外華人來說意義深刻。本次座談會的主要目的是「毋忘歷史、珍惜和平」，特別邀請抗戰英雄後代和專家學者，共同回顧歷史，總結經驗，昭示未來。

南加州知名僑領張素久是國軍將領張治中的女兒，她介紹，1937年全國抗戰爆發後，張治中出任第九集團軍總司令兼左翼軍總司令，參加了上海「八一三」淞滬會戰，指揮國民革命軍中央系部隊在上海以攻勢對抗日軍。淞滬會戰的結局，迫使日軍轉移戰略主攻方向，粉碎了日本「三個月滅亡中國」的計劃。

淞滬會戰既是抗日戰爭中的第一場大型會戰，也是整個中日戰爭中進行的規模最大、戰鬥最慘烈的一場戰役。在淞滬會戰中，中日雙方共有約100萬軍隊投入戰鬥，戰役本身持續了三個月，日軍投入九個師團30萬人，國軍投入73個師70餘萬人。同年11月4日，日軍從杭州灣登陸，使國軍側背受敵。11月12日國民政府軍事委員會委員長蔣介石下令全線撤退，上海淪陷，淞滬抗戰失敗。

中美論壇社長張文基教授指出，中國軍民付出了巨大犧牲和奉獻，才贏得了抗日戰爭的勝利，才有了台灣的光復，以及當今中國的復興。海外學人和僑界關心台海局勢，希望海峽兩岸和平統一，以及中美關係良性發展。他認為，「一國兩制」是台灣人民最好的選擇。

美國南加州促統論壇秘書長劉青發表了「前事不忘，後事之師」演說，他指出，紀念七七抗戰85周年，銘記中美曾經合力抗戰的歷史，緬懷抗日英雄和先烈，促進祖國和平統一大業。

座談會由僑領關健榮主持，出席嘉賓有中國駐洛杉磯副總領事李春林、美國南加州促統論壇副召集人巫錦輝、以及僑界代表鹿強、林連連教授等人。

南加州知名僑領張素久介紹她的父親張治中指揮第九集團軍參加了上海「八一三」淞滬會戰...
南加州知名僑領張素久介紹她的父親張治中指揮第九集團軍參加了上海「八一三」淞滬會戰，（左起）巫錦輝、李春林、張素久、張文基。（記者丁曙／攝影）

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