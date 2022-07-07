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岡州保安堂 升旗支持中華民國

【洛杉磯訊】
羅省岡州保安堂永久懸掛美國國旗及中華民國國旗。（主辦單位提供）
羅省岡州保安堂永久懸掛美國國旗及中華民國國旗。（主辦單位提供）

羅省岡州保安堂在美國國慶日，歡迎中華民國台灣僑務委員會委員長童振源到訪參觀，並在童振源、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境等官員、華埠僑團首長及堂員數十人見證中，舉行升旗儀式，場面莊嚴及具有歷史意義。

羅省岡州保安堂於1905年立，該堂為準備7月份慶祝成立 117 週年暨建樓 54 週年紀念活動，月前特別聘專人將原安裝在二樓窗台外牆之兩根旗桿拆除，然後在大樓頂部架設兩根15呎高的旗桿，以永久懸掛美國國旗及中華民國國旗。

委員長童振源近日在洛杉磯參加活動，特別騰出時間拜會保安堂，獲該堂元老黃鍾艷珍及廖美華、主席劉國賜、副主席潘杏萍、樓業部主任梁焯榮及堂員等熱烈歡迎。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、組長葉立傑、洛僑中心主任陳敏永、副主任廖儷雲及鄭心茹、僑委會僑商處專員廖建勛、楊佩玲及科員房亭妤等陪同出席盛會。升旗儀式由羅省華埠退伍軍人 628 分會及中華旗隊主持，洛杉磯榮光聯誼會會長沈露茜分別領唱美國、中華民國國歌及中華民國國旗歌，兩面國旗冉冉升上至保安堂大樓旗桿頂端，高高在上、隨風飄揚，在洛杉磯市特別顯耀。

劉國賜致詞歡迎童振源委員長及各官員、僑團首長蒞臨保安堂。保安堂成立117年來，首次有委員長到訪，並參與升旗典禮，具有歷史意義。保安堂追隨國父孫中山先生的理念，崇尚自由民主，致力將國父精神發揚光大，傳承給子孫後代。

童振源致詞表示，他感謝保安堂長年以來對中華民國的支持。台灣近年在經濟繁榮、社會自由、政治民主等方面得到國際肯定，這有賴外交人員長年耕耘以及僑胞多年貢獻，他相信在僑胞的國民外交助力中，台灣與美國的關係更形鞏固。

出席當天活動的僑團首長包括：僑務委員李健民、僑務諮詢委員梁永泰、中華會館顧問馬培道、韓華代表遲景林、全美李氏元老李秀湛、李氏公所顧問李金生、副主席李焯漢、合勝堂主席朱國舜、顧問黃美霞、羅省婦女新運會顧問張麗卿、鳳倫公所主席司徒展環、至孝篤親公所副主席陳周正等。

 

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