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房客禁驅令失效 別放棄自保權利

編譯組╱綜合報導
加州禁驅令6月30日失效，繳不起租金的房客應該設法自保。（Getty Image）
加州禁驅令6月30日失效，繳不起租金的房客應該設法自保。（Getty Image）

新冠疫情後實施兩年的禁止驅趕房客令6月30日失效，面對房東的催繳與驅趕，繳不起租金的房客該如何自保？洛杉磯時報訪問了多位專家後指出，雖然禁驅令失效，但是原本合法申請的租金補貼還有1萬3000戶還在行政處理之中，房客應該持續追蹤進度，別讓權利睡著了。

另外，洛杉磯市還在考慮是否延長禁驅令，洛縣多數地區也將持續禁驅至年底，因此房客雖然可以稍微寬心，但是緩驅（moratorium）不代表房東不能追討或提告，房客還是應該盡早與房東達成緩驅的正式協定。

Los Angeles' Eviction Defense Center的律師Jeffrey Uno強調，租戶都應該先搞清楚所在區域對房屋租賃的新規，然而就算禁驅令依然有效，房客也不該抱存僥倖心態，以為可以一毛不給。他說，就算有禁驅令，房東還是可以走法律程序主張自己應有權利，疫情發生之後雖然有禁驅令，但是房東提告的件數依然有增無減，因為緩驅只是允許房客可以晚繳，但不代表可以不繳，分文未給的房客還是會被驅離的，特別是禁驅令正式失效之後。

Jeffrey Uno強調，民眾對緩驅（moratorium）的普遍迷思是，有了這張護身符房客就能為所欲為，但事實絕非如此，房客不能忽視房東應有的法律權利，所以盡早與房東達成還款協議才是避免遭到驅趕的正確方式。他說，經濟受到新冠疫情傷害的房客，應該向房東提出官方證明，不管是電郵、簡訊，或其他任何方式都可以，展現還款意願在法律上才能站得住腳。

不過，某些租客面臨的問題卻不是那麼簡單，因為他們確實已經向加州政府申請補貼，但是到現在都還沒拿到錢，因為到目前還有1萬3000多戶的申請還在走程序。加州從聯邦獲得52億元租金補助，並由州府住房暨社區發展局、各地政府負責發放，但是審核程序往往耗費時間，很多時候只是因為一兩個小細節的疏漏就讓整個申請案卡在那邊，因此為了確保自己的權益，已經申請、還未核發的租客都應該主動徵詢進度。

加州最新統計顯示，租金紓困計畫已有34萬戶受惠，平均獲得的租金補貼為1萬1684元。但是加州商業、消費者服務和住房局指出，懸而未決的1萬3000件申請案中，6000多戶只是需要補登資料，5000件還在走申訴程序，1500戶的租金沒有問題，但水電費還待核發。因此Jeffrey Uno強調，就算已經向加州政府提出合法申請，租客也應該時時留心，不要坐等通知，而應常態詢問辦理進度，很多時候只要一通電話、更正幾個筆誤之處就能讓申請很快過關。商業、消費者服務和住房局也說，積極詢問的租客全部都在6月30日前拿到補貼了。

雖然加州一體適用的禁驅令失效，但是每個縣市的單行法規卻不見得一起失效。在加州禁驅令失效之前，布班克（Burbank）與格蘭岱（Glendale）早已取消，洛杉磯市還在討論是否繼續實施禁驅令，洛杉磯縣其他地方的規定不一，不少地方的禁驅令應能延續到年底。因此，Jeffrey Uno強調，租客都應該先搞清楚自己所在區域的法規，不過就算當地還有禁驅令，房客還是別輕忽繳款義務，不然還是會被驅趕的。

房東 加州 租金

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