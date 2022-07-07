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國慶長假 斧頭怪客襲擊馬里布民宅

編譯組／綜合報導
55歲布瑞樂國慶日長週末，用斧頭襲擊馬里布民宅，遭警方通緝。（ABC 7）
55歲布瑞樂國慶日長週末，用斧頭襲擊馬里布民宅，遭警方通緝。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，55歲男子布瑞樂（Thomas Aaron Brothers）涉嫌在國慶日週末，用尖嘴鋤襲擊馬里布（Malibu）多戶民宅，遭警方通緝。此事件不僅導致房屋和車輛受損，也令馬里布太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）社區居民感到不安。

當局稱，襲擊發生於太平洋海岸公路19000號街區。從監控影片中可看到，布瑞樂揮舞著類似斧頭或尖嘴鋤的武器猛擊房屋，損害前門和監控攝影鏡頭。此外，他還破壞停在太平洋海岸公路沿線的兩輛車。

一位不願透露姓名的居民說，過去一周裡，布瑞樂至少有三個晚上，被住家的攝影機鏡頭拍到，他們感到非常不安。

一位居民說，「我妻子很害怕，因為他用斧頭砍我的車，我鄰居的車，我鄰居的車庫門。」他說，他的車窗多次被震碎。另一位居民也擔心，這種破壞行為可能升級為暴力犯罪

洛縣警局針對此事件展開調查，並公布影片。附近居民也向警局提供報告。

警方5日晚間公布更多細節。根據描述，布瑞樂身高約5呎10吋，體重164磅，淡褐色眼睛、棕色頭髮。監控攝影機顯示，犯案時他身穿帽T，背著背包。

紀錄並顯示其過去有犯罪紀錄，包括2008年，曾威脅一名政府官員等。

監控攝影機鏡頭顯示，他當時背著背包。（ABC 7）
監控攝影機鏡頭顯示，他當時背著背包。（ABC 7）

攝影 暴力犯罪 洛縣

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