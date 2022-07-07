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花30萬求子卻生女 男同志提告生育診所

洛杉磯訊
花30萬美元重金求子卻生下女兒，一對男同性夫婦起訴生育診所。（示意圖，洛杉磯高等法院臉書下載）
花30萬美元重金求子卻生下女兒，一對男同性夫婦起訴生育診所。（示意圖，洛杉磯高等法院臉書下載）

Albert Saniger 和 Anthony Saniger是一對男同志夫婦，日前他們在洛杉磯高等法院向位於巴沙迪那市的HRC試管受精生育醫療中心，以及其專家 Bradford A. Kolb 博士提起訴訟，指控其違約、醫療事故、疏忽、欺詐性隱瞞以及違反《不公平競爭法》和《消費者法》，在進行人工受孕手術時，錯誤地植入了一個女性胚胎，導致他們擁有兒子的意願落空，於 2021 年擁有了一個女兒。

該訴訟未指明具體的賠償金額，HRC試管受精診所6日回應指出，每個孩子不分性別，都有價值和無限潛力。該診所的使命是提供世界一流的護理，並已經幫助了成千上萬的人，包括提告的這對夫婦。

訴訟稱，Saniger夫婦自2013 年結婚以來，一直夢想著擁有兩個孩子，並且希望都是兒子，甚至早在 2015 年 5 月就為他們未來的兒子取好了名字，並為未來兒子創建了 Gmail 帳戶。

在整個人工受孕過程中，Sanigers 向 HRC 和 Kolb 博士明確表示，他們只希望將男性胚胎移植到他們的代孕者身上，而被告表示將選擇準確性別的胚胎進行移植。然而，訴狀稱由於HRC 和 Kolb 的疏忽、粗心大意或故意行為，卻將女性胚胎移植到 Sanigers 的代孕者身上。

 訴訟稱，體外人工受精對男性同性戀夫婦來說花費十分昂貴，他們必須安排代孕媽媽來孕育他們的孩子。在2020 年 5 月，Saniger 夫婦向 HRC 提供了他們的精子以製造他們的胚胎，並通過第三方機構安排了捐贈卵子和妊娠載體，原告的總成本約為 30萬元。

訴訟還指出，這對 Sanigers 的財務影響是「驚人的」，因為他們最終將撫養三個孩子，而不是他們計劃的兩個兒子。

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