洛城新語／西南六州乾旱 苦頭沒完沒了

美國西南六州正遭遇1200年來最嚴重乾旱，可能拖延數年，也可能永遠乾旱，不適人居了，它直接衝擊美國，影響加州 農業和GDP產值。政府除了呼籲節約用水，聯邦和各州政府束手無策，顯露民主「無能」的本質。

加州、亞利桑納、內華達、新墨西哥、科羅拉多、猶他等六州，屬科羅拉多河流域的州，都面臨專家推稱的1200年來最乾旱時期，河川、湖泊和水壩水位空前低落。胡佛水壩快接近無法發電了，拉斯維加斯全城的電力供應，快出現危機了，和加州乾旱後果一樣嚴重。

各地政府都在推行節水，要求民眾淋浴限五分鐘、少澆草皮、不准洗車等等。但西南六州的國土遭遇嚴重乾旱，政府和民眾都等大自然恢復常態，迄今未見具體補救措施。

我們曾多次建議「北水南引」，從西北或中西部雨量充沛各州，興建新管線或渠道，購買多餘的水引入加州，充實加州現有近千公里引水渠道的水量，因為加州實在太渴了。

美國正陷入掙扎，兩黨對墮胎、擁槍、黑白種族糾紛和遏制中國、援助烏克蘭等議題非常熱中，對增加福利、嘉惠非法移民等，民主黨 更來勁，但難再看到長遠宏大的建設規劃；拜登政府的1.2兆預算基建案，僅改善道路、橋樑等設施都不夠用，哪有心思管各州旱澇和水利建設。

但民主黨主導的加州政府，依然無能輕忽。加州中央山谷農業，每年產值逾500億，生產的生菜占全美餐桌生菜的80%，杏仁外銷更占全球八成產量，還有各種水果、畜牧乳肉製品等，都須靠充足的水，如今岌岌可危。

洋人在網上討論，有人怪罪加州每年生產7億7400萬磅杏仁，平均每磅杏仁生產須用掉377加侖的水，估計用水逾3000億加侖，亦即日常家庭水費計算單位約774億度，這是天文數字。排外的老美還說，這些杏仁80%供外銷，憑什麼加州人要節水，讓農夫為外國人生產杏仁？

加州農夫有權種植，維持生計，為美國人和世界供應部分糧食。水不夠了，政府本應想辦法，包括從外州進口水源、推廣海水淡化、提升廢水再利用率等，但加州各方面都做得不夠或很差。

聖地牙哥2015年建成全美最大海水淡化廠，用最新節能科技逆滲透法，每日生產5000萬加侖淡水，足夠40萬居民使用；最近州長紐森想推廣在新港灘再建一個，卻被加州海岸委員會以環保為由否決了。

加州人許多左棍式思維，總認為抽取海水影響生態，淡化過程使用大量能源，且淡化後鹽度增倍的海水排回大海會影響海洋生態，但其實新科技每一噸淡水只需要0.5度電力，40分鐘即完成淡化，過濾後的水如分散排入大海，影響極小。

同樣乾旱的以色列 、西班牙、澳洲的海水淡化廠愈來愈多，以色列人八成用水靠海水淡化，淡水過剩還外銷約旦。加州靠太平洋，卻未利用太陽能、科技和充沛海水解決缺水問題，問題常卡在政客怠惰和激進環保團體上，何其愚蠢！看來西南六州居民的苦頭，還沒完沒了。