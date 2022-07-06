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醫師反覆確診：染疫者無「免獄卡」

編譯組／綜合報導
新研究顯示，Omicron最新亞型變異株病毒BA.4、BA.5，非常善於逃脫過去免疫力，甚至是已接種疫苗並於半年前感染過BA.1原始Omicron病毒者。(Getty Images)
新研究顯示，Omicron最新亞型變異株病毒BA.4、BA.5，非常善於逃脫過去免疫力，甚至是已接種疫苗並於半年前感染過BA.1原始Omicron病毒者。(Getty Images)

史丹福大學傳染疾病醫師卡蘭(Dr. Abraar Karan)今年1月染疫，儘管已接種疫苗與加強劑，但仍在高度傳染性Omicron變種病毒激增期間感染新冠；而且僅僅數月後的5月份，工作前的一次例行檢測，他發現自己再度染疫。

疫情早期，科學家們希望混合免疫，染疫加上疫苗接種的雙重保護，可提供再次感染最強大保護，但當Omicron與其超級傳染性亞型變種病毒出現，免疫強度與持久性變得不確定。

卡蘭於今年1月份Omicron病例激增時染疫，即使他已接種疫苗與加強劑者，也發現自己第二次甚至第三次感染新冠。舊金山加大醫學系主任瓦許特(Dr. Bob Wachter)表示，部分因素是由於病毒的進化，還有一些是因為不警惕的行為造成。他指出，許多人可能認為他們不會這麼快被再次感染，但事實可能並非如此。

瓦許特醫師告訴「紀事報」，在1月、2月或3月、4月感染新冠的人，可能會認為他們擁有「免獄卡」(get out of jail free)，但事實不是如此好用，他們同樣會脆弱容易感染。幸運的是，很少染疫者最終需住院，疫苗仍可預防重症。

儘管如此，新研究顯示，Omicron最新亞型變異株病毒BA.4、BA.5，非常善於逃脫過去免疫力，甚至是已接種疫苗並於半年前感染過BA.1原始Omicron病毒者。根據世界衛生組織(WHO)數據，最初的Omicron病毒本身，已被證明比過去的變種病毒更能逃避混合免疫，從Omicron所獲得的感染誘導免疫力，也比以前的變種衰退更快。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特赫爾姆(Michael Osterholm)說明，BA.4與BA.5皆含有一組相似突變，這些突變與增強的免疫逃脫有關。此外，有越來越多證據顯示，先前感染BA.1，並無法提供太多保護免受BA.4或BA.5感染。他以南非為例，是BA.1感染率非常高的國家，但又再感染BA.4與BA.5比率也相當高。

專家指出，這並不代表來自Omicron感染根本無法產生任何抗體，只是沒有過去來得強。劍橋大學病毒學家古普塔(Ravindra Gupta)告訴「自然」雜誌(Nature)，接種疫苗後感染BA.1所產生的抗體，似乎更能阻擋新冠原始病毒株感染，優於較新變種病毒。他表示：「BA.1感染確實會引起中和抗體反應，但似乎比大眾預期範圍較局限。」

截至目前，疫苗仍被證明可相對較佳預防重症與死亡，專家鼓勵年長者進行加強劑與第二次加強劑注射，以確保深層保護力不會減弱。但科學家們表示，BA.4與BA.5的再感染力，可能導致病例數持續增加，未來數月病例將穩定或適度增加。

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