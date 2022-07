溫智宇捐UCI 2000萬 蓋診療大樓 來自台灣 父母皆藍領

華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元,興建爾灣加大最新的診療大樓。(爾灣加大提供)

現年47歲的華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 及家人,捐款2000萬元給爾灣加大 (UCI)興建綜合診療大樓,爾灣加大近日宣布這座大樓將命名為Joe C. Wen & Family Center for Advanced Care。這是爾灣加大有史以來,50歲以下贊助人中金額最高的一筆慈善捐款。

出生在台北的溫智宇,十歲時隨父母及哥哥移民來美,他回憶起在台北的童年歲月中,對他影響最大的是外公,從小培養他的品格及毅力。剛來美國的那幾年,全家辛苦打拚,他的父母曾是藍領工人,他為了幫助家計,也一直半工半讀。溫智宇先後獲洛杉磯加大學士,及南加大 企管碩士,在南加州橙縣 創辦櫻花紙業發跡,並成立跨國企業福爾摩沙有限公司。總部設在台灣的福爾摩沙公司跨足房地產開發、管理、創投、林業產品製造及貿易等多元產業。

事業有成後,溫智宇在新港灘為家人興建了一座面向太平洋的豪宅,占地約1.3英畝的Villa de Formosa座落在水晶灣(Crystal Cove),以三戶相鄰的住宅用地全新打造,室內總面積超過5萬平方呎,是橙縣最大的豪宅。

溫智宇表示,在移民之初,家人曾面對許多挫敗,但父母總是對未來抱著希望,一直支持著哥哥和他。現在行有餘力,他要本著「取之社會、用之社會」的家訓,回饋讓他得以實現創業夢想的美國。他特別希望年輕人也能傳承這種精神,貢獻所長,一起打造更理想的生活環境。

位在橙市的爾灣加大附設醫院,45年來一直是橙縣唯一的學術研究醫院,為了提供更先進的醫療服務,爾灣加大去年底在校本部破土興建新的醫院,總價13億元的新院區內除了第二座醫院之外,將包括趙氏綜合癌症中心、溫氏診療大樓及兒童醫療中心。溫氏診療大樓及兒童醫療中心預定於明年啟用,醫院及趙氏綜合癌症中心預定於2025年啟用。

溫氏診療大樓位在爾灣市Jamboree大道旁,五層高的大樓總面積約16萬8000平方呎,提供內科、兒科、腸胃科、腦神經科、緊急護理(Urgent Care)等專科診療,並有先進的醫學影像及化驗設備。

爾灣加大的自閉症及腦神經發展治療中心也將遷入溫氏診療大樓,為過動兒及神經發展障礙患者的家庭帶來新希望。診療大樓還規畫了餐廳及戶外花園,給患者及家屬提供一站式的醫療服務。