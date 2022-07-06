方樹強 為聖谷爭取到2940萬經費

加州眾議員方樹強（右）從加州新財年預算爭取到2940萬元撥款，改善第49選區文化設施 。（方樹強臉書）

今年2月下旬宣誓就職的加州 49選區眾議員方樹強（Mike Fong），本周宣布從加州2022-23財年預算 案中，為聖蓋博谷爭取到2940萬元撥款，用於地方公園、圖書館、博物館、低收入 高風險青年和家庭計畫，以及建設一個先進的社區中心。

方樹強說，在自己上任的第一年就為第49選區帶來了近3000萬元的政府投資，改善社區環境和發展文化產業。他要感謝該選區和沙加緬度一起工作的同事們，因為他們的支持，才使這些重要的投資成為現實。

這筆資金中最大的建設項目是阿罕布拉市社區中心，2500萬元投資建設一個最先進的社區中心，包括教室、健身區、多用途室、社區會議空間和戶外娛樂區。

其他項目還有，向亞裔青少年中心(Asian Youth Center)提供150萬元經費，該中心是一個以社區為基礎的非營利組織，總部設在聖蓋博市(San Gabriel)，通過文化和語言能力的教育、就業和社會服務，增強低收入人士、移民和高風險青年的能力。

向阿罕布拉市提供170萬元建設一個小公園，並對現有公園進行各種升級，如WiFi連線上網、電動汽車充電站和儲物櫃。向東洛杉磯學院（East Los Angeles College）的普萊斯藝術博物館（Vincent Price Art Museum）提供100萬元，用於建設一個保護實驗室、數字化實驗室、工作區和通風存儲設施，以及博物館擴建項目。20萬元用於修復位於聖蓋博文森特盧戈公園（Vincent Lugo Park）的La Laguna de San Gabriel歷史遊樂場。

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前簽署了2022-2023年的預算，完成了加州預算程序的最後一步。加州2022-23新財政年度自7月1日開始。