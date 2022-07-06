整合資源在元宇宙 僑委會用新科技服務僑民

童振源分享國內針對海外僑胞的最新消息。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源訪美兩周，7月3日（周日）展開洛杉磯的參訪行程，期盼與僑界有更深入的交流，並為僑胞帶來了國內最新防疫消息。

據悉，童振源訪美14天行程緊湊，此次是他2020年上任以來，第三次訪美，第二次造訪洛杉磯，並於此次為僑胞們帶了國內的新政策及未來方向。

童振源提到，僑委會於2020年9月提出海外信用保證基金的信用貸款 ，最高貸款金額可達40萬美元，同時利息補貼3600元及手續費全免的優惠，希望可以協助在全球遇到困難的台僑，目前已貸出1億2000萬元。童振源提及，雖然疫情 已經逐漸恢復正常，但很多企業可能還有困難，所以貸款的紓困方案將會延續到年底。

而目前國內的疫情政策是與病毒共存，未來依照國內感染人數的下降及疫苗施打率的提高，會逐漸放寬隔離天數及入境人數限制，現階段的隔離政策是三天隔離、四天自主健康管理，每周入境人數是2萬5000人次的限制。

在談及此次訪美行程，童振源對於僑務未來情勢給出幾項目標，分別為：運用新科技、整合各部門資源讓僑胞資源更多元化，整合台商資源，讓海外投資 的商機更多元，及採用『元宇宙』 線上展示台商產品、教學資源、座談講座等。

童振源表示，為了更好的服務僑務，僑委會將採取新科技擴大服務，包含像是元宇宙等新科技，且在未來會與客委會、文化部、原住民委員會、國防部、農委會等部門合作，來協助海外僑胞或輔導想回國就業、讀書的僑民。

僑委會也希望與台商總會、駐外大使，及當地重要的僑台商，共同透過線上來說明海外投資的商機，讓更多的資源及合作方式能更好的整合在一起。並在未來採用人工智慧（ AI）來整合教學資源，讓僑胞們能第一時間使用到台灣的優質教學。目前已提供的服務有與衛福部合作的「健康益友」APP ，讓海外僑民隨時都能線上向醫師問診、確認自己的身體狀況，而在未來將與像是慈濟、國家研究院，農業科技研究院等進一步合作，推出類似線上服務給海外僑胞運用。