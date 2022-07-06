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拜登政府對台軍售 金映玉促詳細說明

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
南加州國會眾議員金映玉，要求拜登政府詳細說明對台軍售。（金映玉官網）
南加州國會眾議員金映玉，要求拜登政府詳細說明對台軍售。（金映玉官網）

代表南加州選區的韓裔聯邦眾議員金映玉（Young Kim），7月5日敦促拜登政府詳細說明對台軍售狀況，跟進上周五提出的《武器出口交付解決法案》（Arms Exports Delivery Solutions Act，H.R. 8259），以確保美國國防設備能夠出售和交付給台灣及其他印太盟國。

兼任眾議院外交事務小組委員會亞洲、太平洋、中亞和防擴散問題副高級成員的金映玉，偕同眾議院外交事務委員會高級成員麥考爾(Michael McCaul)、眾議院外交事務小組委員會亞洲、太平洋、中亞和防擴散高級成員查博特 (Steve Chabot)，和佛州眾議員馬斯特 (Brian Mast)，作為原始成員於7月1日（上周五）共同提出該法案。

金映玉表示，提出「武器出口交付解決方案」法案，是因中國著眼於升高挑釁，故想確保台灣等東亞盟國已下單採買的國防武器，交期進度要盡可能有紀錄、有效率。共和黨眾議院議員要求拜登政府，向國會提供一份關於對台主要武器銷售狀況的詳細報告，抵禦潛在的中國入侵。國會議員正在尋求了解當前環境，尤其是對烏克蘭的武器需求以及美國供應鏈面臨的日益增加的壓力，找出導致美國武器抵達台灣延遲的原因，並提出加快交付的解決方案。

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