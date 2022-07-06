瑞雲藝術團夏季文藝晚會 座無虛席

瑞雲藝術團團長王家瑞（中）與太太李桂雲（右）、女兒黃蓮同台演出。（瑞雲藝術團提供）

拉古那伍茲的瑞雲藝術團6月26日舉辦一年一度的夏季文藝晚會，退休 社區內可容納800人的大劇院，幾乎座無虛席。

團長黃家瑞說，瑞雲藝術團成立已有十餘年，全由同好組成，一年一度在舞台上展示才藝，所以不收門票，為了提高演出水準，他也邀請了許多村外的團體來表演，大家都是義工，除了享受舞台的樂趣之外，更帶給居民一個快樂的夜晚。

今年的贊助者是來自韓國的華僑秦光信。他說，住在村裡很快樂，所以想藉這個機會把快樂帶給大家，當然還邀請了許多外賓，包括市長、市議員、社區內管理單位主管以及韓國、印度等社團的負責人，讓他們有機會了解中華文化，更進一步增進彼此的友誼，在教堂槍案發生之後，這樣的活動更具意義。

由居民組成的青花瓷國樂團，雖然練習時間不多，但演奏起來有板有眼，李桂雲的京劇彩裝，讓外賓看得眼花繚亂；南加華人 婦幼協會舞蹈團表演的綰紗，舞姿輕盈曼妙；娜娜舞蹈團表演的騰格里，卻展示了蒙古人的豪放；11歲的William Yan 及八歲的 Ethan Yan 兩兄弟，表演的小提琴及鋼琴，展現天才兒童的才藝；教太極拳的許安仁老師和他的外籍同伴跳的「 拂塵」 ，極富禪意；雅歌合唱團演唱的「故鄕的雲」及「 歸來吧 ！」勾起了無限的郷愁。

團長黃家瑞除了吹葫蘆絲之外，還會吹口琴、彈古箏等樂器，他與太太李桂雲及女兒黃蓮一家人同台演出，讓全場來賓讚不絕口。