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僑委會「癮臺灣．影臺灣」報名7月31日止

【洛杉磯訊】
僑委會「僑見世界臺灣影片徵集競賽─癮臺灣．影臺灣」活動倒數計時！（僑委會官網）
僑委會「僑見世界臺灣影片徵集競賽─癮臺灣．影臺灣」活動倒數計時！（僑委會官網）

僑務委員會首次辦理「2022年全球華文媒體交流系列活動」，為媒體與產業跨界交流之大型活動，系列活動分別為：「僑見世界臺灣影片徵集競賽」、「海外華文媒體報導大獎」、「海外華文媒體邀訪團」及「全球華文媒體高峰會」。其中的「僑見世界臺灣影片徵集競賽」開放給認同中華民國、支持臺灣之海內外華人，徵件至7月31日截止。

其中，「僑見世界臺灣影片徵集競賽」本屆以「癮臺灣．影臺灣」為競賽主題，邀請參賽者透過影像分享在世界各個角落對臺灣的「癮」，不論是記憶中難以忘懷臺灣美食好滋味的癮，或是臺灣人情味溫暖的癮……等，這些曾經與臺灣的連結，即使多年來走遍世界各地，反而更加歷久彌新，期待認同中華民國、支持臺灣之海內外華人，用影像傳遞動人的小故事，展現創作能量，彰顯臺灣價值。

本屆活動因應2022年全球疫後復甦，特別規劃入圍者訪四天三夜的訪臺行程，包括出席僑委會首次舉辦的全球華文媒體高峰會，並於10月12日出席頒獎典禮，一解對臺灣的「癮」，更讓入圍者的創作理念被世界看見。

「僑見世界臺灣影片徵集競賽」報名進入最後倒數階段，徵件至7月31日截止，入圍名單將於8月下旬公布，首獎獨得獎金15萬元，歡迎全球僑胞踴躍報名參加，詳細參賽報名辦法及內容請上活動網頁（https://2022Filming.Taiwan-World.Net）。

入圍 中華民國 華人

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