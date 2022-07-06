華裔男大生黃達倫 開發「Spotify Pie」軟件爆紅

Spotify Pie開發者黃達倫。（黃達倫提供）

近日音樂界一個播放清單種類分析圖表軟件「Spotify Pie」突然竄紅，這是因為其簡單的操作及一目瞭然的圖表，受到網友的關注及熱議，而背後的開發者竟是一名才就讀洛杉磯加大 （UCLA）二年級的華裔 男生黃達倫（Darren Huang，音譯）。

Spotify Pie是一個允許用戶查看他們在 Spotify 上的收聽歷史細分的網站，此信息以彩色餅圖的形式呈現，並按特定流派劃分類別。

Spotify做為時下最熱門的音樂軟件之一，許多民眾時常透過該軟件並藉由音樂分享生活，而研發這款讓網友們讚嘆不已的開發者。黃達倫表示，自己 14 歲開始就一直在使用 Spotify，今年5月與一個做音樂的朋友談論電腦科學及音樂結合的可能性時激發靈感，構思出這款圖表軟件，在意外爆紅後也收到很多反饋及科技公司拋出的橄欖枝。

許多網友都對其抱持著正面態度，並大讚其創意；更多的網友則希望他能做出一款蘋果音樂的版本。對於現今爆紅的程度，黃達倫始料未及。他指出，他與共同研發的朋友原本預估這項軟件會有一定程度的迴響，並不知道爆紅的程度會這麼大。他也從中得到很多正面效益，如網頁植入性廣告收益，及各大新創科技公司實習機會等。

而在開發的第一款軟件意外爆紅後，黃達倫已經開始著手開發第二款軟件，希望能藉此軟體為不同大學及不同地區的民眾建立橋樑、成為交友的選擇之一。

目前黃達倫已接受紐約新創科技公司Koodos的實習邀請，將於暑期加入他們的團隊，共同開發音樂領域的分析軟件。Koodos是一間新創公司，注重於分享及學習音樂的軟件開發。談到未來的發展，黃達倫表示，現在還不太清楚未來想做什麼，但希望在未來能找到一份與電腦科學領域的相關工作，搬到倫敦定居。