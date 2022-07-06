國慶煙火 惡化南加空氣品質

國慶煙火導致南加空氣品質明顯惡化。圖為7月4日晚間在洛杉磯地區的一處煙火。（Getty Images）

7月4日晚間大量施放的國慶煙火導致南加 各地5日上午的空氣品質明顯惡化。負責洛杉磯 、橙縣、聖伯納汀諾、河濱等縣的南岸空氣品質管理區（South Coast AQMD）指出，4日晚間風勢趨弱，導致大量懸浮微粒滯留不散，因此已對大洛杉磯地區至河濱縣科齊拉谷一帶發布了空污特別警示，時效直至5日傍晚。

南岸空氣品質管理區強調，區域內的車輛廢氣、工業粉塵本來就已經產生不少懸浮微粒，施放煙火更會讓懸浮微粒大增，特別是煙火產品中的特殊化學成分與金屬物質，更可能導致已有呼吸道疾病或心血管疾病 者更容易發病。

4日各地開始施放國慶煙火前，南加各地的空氣品質仍然是「中等」或「良好」，但晚間的煙火陸續施放後，空氣品質就開始轉為「不健康」或「非常不健康」。空氣品質大幅惡化的元凶之一是隨處可見的「後院煙火」（backyard fireworks），這些品質不達工業標準的一般消費品，往往釋出更多懸浮微粒。

2021年7月4日後的空氣品質就因為大量後院煙火而成為近十年來最糟的紀錄。後院煙火除了會導致空氣品質大幅惡化，還可能因為施放不當而引發野火，後續影響更加嚴重。南岸空氣品質管理區指出，7月4、5兩日的懸浮微粒濃度是今年內最高的一次，因此他們建議，除了民眾不要再施放後院煙火，也應該避免燃燒林木，避免PM2.5懸浮微粒濃度再升。