我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

國慶煙火 惡化南加空氣品質

編譯組／綜合報導
國慶煙火導致南加空氣品質明顯惡化。圖為7月4日晚間在洛杉磯地區的一處煙火。（Getty Images）
國慶煙火導致南加空氣品質明顯惡化。圖為7月4日晚間在洛杉磯地區的一處煙火。（Getty Images）

7月4日晚間大量施放的國慶煙火導致南加各地5日上午的空氣品質明顯惡化。負責洛杉磯、橙縣、聖伯納汀諾、河濱等縣的南岸空氣品質管理區（South Coast AQMD）指出，4日晚間風勢趨弱，導致大量懸浮微粒滯留不散，因此已對大洛杉磯地區至河濱縣科齊拉谷一帶發布了空污特別警示，時效直至5日傍晚。

南岸空氣品質管理區強調，區域內的車輛廢氣、工業粉塵本來就已經產生不少懸浮微粒，施放煙火更會讓懸浮微粒大增，特別是煙火產品中的特殊化學成分與金屬物質，更可能導致已有呼吸道疾病或心血管疾病者更容易發病。

4日各地開始施放國慶煙火前，南加各地的空氣品質仍然是「中等」或「良好」，但晚間的煙火陸續施放後，空氣品質就開始轉為「不健康」或「非常不健康」。空氣品質大幅惡化的元凶之一是隨處可見的「後院煙火」（backyard fireworks），這些品質不達工業標準的一般消費品，往往釋出更多懸浮微粒。

2021年7月4日後的空氣品質就因為大量後院煙火而成為近十年來最糟的紀錄。後院煙火除了會導致空氣品質大幅惡化，還可能因為施放不當而引發野火，後續影響更加嚴重。南岸空氣品質管理區指出，7月4、5兩日的懸浮微粒濃度是今年內最高的一次，因此他們建議，除了民眾不要再施放後院煙火，也應該避免燃燒林木，避免PM2.5懸浮微粒濃度再升。

南加 洛杉磯 心血管疾病

上一則

華裔男大生黃達倫 開發「Spotify Pie」軟件爆紅

下一則

溫智宇捐UCI 2000萬 蓋診療大樓 來自台灣 父母皆藍領

延伸閱讀

舊金山國慶日晚公車被圍攻 有人手持煙火襲警

舊金山國慶日晚公車被圍攻 有人手持煙火襲警
驚弓之鳥 全美多地皆有民眾 誤將國慶煙火當槍聲而奔逃

驚弓之鳥 全美多地皆有民眾 誤將國慶煙火當槍聲而奔逃
芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗

芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗
8警60槍擊斃非裔 抗議變調 實施宵禁 原定國慶煙火取消

8警60槍擊斃非裔 抗議變調 實施宵禁 原定國慶煙火取消

放煙火出意外 印州男童死亡、佛州男子斷手

放煙火出意外 印州男童死亡、佛州男子斷手
國慶玩煙火出意外 印州童被炸死、佛州男斷手

國慶玩煙火出意外 印州童被炸死、佛州男斷手

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
民眾在飲用水區域瘋搶瓶裝水囤貨。（記者金維多/攝影）

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

2022-06-30 02:19

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍