南加河濱8歲童 社區街道玩踏板車遭撞死

內陸多起車禍，至少二人死亡。（警方提供）

南加 內陸一名八歲男童，近日在社區街路玩耍踏板車時，遭車撞擊重傷不治。肇事司機在事故後沒有逃跑，在現場接受調查。近期，內陸地區發生多起車禍 ，至少兩人死亡。

據河濱縣米尼菲市（Menifee）警方資訊，事故發生在7月3日（周日）晚7時許，位於Shadow Hills街29000號街區的一個居民區，受害者是男童菲利普斯（Evans Phillips），來自懷爾多馬市（Wildomar）。調查人員說，事故發生時，菲利普斯正在一棟民宅前院玩踏板車，在進入街路時被一輛在Shadow Hills街向西行駛車撞倒，孩童當場死亡。肇事司機在事故後一直在現場接受調查。警方尚未公布肇事司機姓名。

同一天，聖伯納汀諾縣警方還拘捕一名肇事駕駛，涉嫌在數個小時前，撞倒一名56歲男子致死逃逸。事故發生在7月2日深10時許，位於城市Highland的Baseline路，有目擊者說，一名中年男子被撞後躺倒在路中央，肇事者駕車逃跑。

警方表示，目擊者說肇事車是一輛白色道奇 輕型卡車，調查人員在事故現場還發現不少肇事車線索，隨後趕到肇事者家中將其拘捕。肇事者涉嫌撞了就跑致死人命被拘押，保釋金5萬元。

就在前一天（周六），聖地牙哥市警局機車執法隊一名警員在當晚執行任務時，發生車禍受重傷。當時該警員駕駛機車遭另外一輛輕型卡車撞擊。警員受重傷送醫。警方對這起事故正在調查。