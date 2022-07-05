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童振源訪華埠：台美未來合作將全方位推進

記者楊青／洛杉磯報導
中華民國僑務委員會委員長童振源博士。（記者楊青／攝影）
中華民國僑務委員會委員長童振源博士。（記者楊青／攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源4日在訪問洛杉磯時表示，台灣與美國未來的合作將全方位推進，包括產業、科技、文化、醫療、教育、農業等廣泛領域。

童振源表示，不僅在共同價值基礎上，台灣與美國在產業、科技、人文、醫療、教育、農業等方面都期待有更多實質性的交流和合作，精進彼此互動。

4日也是童振源等一行此次來美的第七天。他表示，此行從紐約到鳳凰城到洛杉磯，會晤廣泛。在紐約跟傳統僑社和台商見面，看到美國疫情已回復正常生活，經濟開始恢復繁榮和生機，也看到僑胞疫後的經濟活動。他表示，未來台美之間可以透過僑胞和企業界建構更緊密的合作夥伴關係，僑胞和台商僑商可扮演領路人和媒合角色，建構新形態的台灣和美國經濟合作關係。他說，政府和政府互動已經在進行當中，如果能夠透過民間力量，合作渴望更加快速和扎實。

童振源表示，自己的職責是服務僑胞和協助僑胞在當地的發展，所以對兩岸關係的未來不予置評。

不過童振源認為台海兩岸與美國的關係，確實有消長。童振源說，2020年12月中華民國和美國簽署台美教育倡議，展開雙向語言合作。台灣僑委會、外交部和教育部共同合作，在美國推廣華語教學，同時美國在台灣推廣英語教學，台灣方面將來主要是透過在美國361家僑校成立台灣華語言中心，去年開始試辦到現在已成立35所，包括跟各地政府和公司機關的合作都非常多元，所以對於未來持續擴展這方面的合作深具信心。

他表示，自己的先祖父當年是印尼僑胞，追隨孫中山先生加入同盟會會員，他本人也是其中子弟，覺得中華民國需要全世界僑胞的支持和愛護，孫中山先生推崇的民主、自由，是美國和中華民國和世界多數國家共同追求的價值觀，是人類的普世價值，值得讓所有海内外中國人一起享有。

教育部 中華民國 洛杉磯

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