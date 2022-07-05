賈斯康 批艾爾蒙地市殺警案政治化

洛縣檢察長賈斯康認為艾爾蒙地市殺警案被政治化。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，四面楚歌的洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）3日接受電視台採訪時，談及艾爾蒙地 （El Monte）市警局日前發生警務人員遭槍擊案指出，「該案從一開始就被政治化。」

他說，槍案發生不久後，他的辦公室試圖聯繫兩名被槍殺的警務人員家屬，但他的辦公室被「孤立」，無法與他們交談。

「他們的家人很痛苦，我了解他們，不幸的事，這幾乎立即被政治化了。」

兩名殉職警務人員，帕雷德斯（Michael Paredes）和桑塔納（Joseph Anthony Santana）的家人認為，賈斯康做出不遵守加州 「三振出局法」（Three Strikes law）的決定，使被定罪為重罪犯的弗洛雷斯（Justin Flores）以持有武器罪名越獄，進而殺害他們。

弗洛雷斯殺害兩警員時，正值假釋階段。

致命槍案發生後不久，賈斯康在推特上發文，向遇難者家屬致哀。然而直到幾天後，檢察長辦公室被指控對弗洛雷斯的刑事訴訟 處理不當時，賈斯康才談到這件事。

加州上訴法院三名法官近期裁定，賈斯康指示檢察官，不要遵守某些加州量刑法。

在一分長達71頁的判決中，法院裁定賈斯康誇大其權威，且賈斯康不是「具有絕對自由裁量權者。」

賈斯康說，他的辦公室正審查該判決。