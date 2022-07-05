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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

爾灣男槍殺室友 與警對峙 另兩人獲救

爾灣訊
爾灣4日凌晨發生槍擊案。（Pexels）
爾灣4日凌晨發生槍擊案。（Pexels）

美國國慶日凌晨，一名39歲的爾灣男子因涉嫌槍殺他的一名室友而被捕，在此之前他還一度用槍指著自己的頭部，這促使危機談判人員和特警隊（SWAT）先救出其他未受害的室友。

爾灣警局警佐戴維斯（Karie Davies）稱，警方在4日凌晨2時20分左右收到了一條911求助短信，表示Leda街上發生槍擊，當事人David Bohr槍殺他的一名室友。隨後報警人在被鎖在臥室時繼續向警方發送短信提供最新消息。

戴維斯說，「他說他聽到Bohr和另一名室友在爭吵，接著聽到槍聲。」報警人稱，該住所共住有四名男性。

戴維斯說，「抵達後，一隊警員強制破門，試圖營救槍擊受害者。」 她說，「進入住所後不久，他們在前門後面找到了受害者，並確認他已經死亡。」

警員還表示，他們發現兇嫌Bohr在樓梯頂部，用槍指著他自己的頭。他拒絕投降，更多警員到場疏散附近的居民。

戴維斯說，特警隊和危機談判代表到場試圖說服Bohr投降。最後特警隊和橙縣消防局配合下，成功將其他兩名室友援救出來，凌晨5時9分，Bohr被逮捕。

爾灣警方敦促任何瞭解槍擊事件信息的民眾致電 949-724-7494。

槍擊 爾灣 橙縣

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