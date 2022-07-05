防公車、地鐵暴力犯罪 Metro推大使計畫

洛縣大都會交通局公車和鐵路系統，耗資1億2200萬元推動「大使計畫」（ambassador program）。（Metro Los Angeles臉書）

為讓搭乘公共交通民眾感到安全，洛杉磯縣大都會 交通局（Los Angeles County Metropolitan Transportation）公車和鐵路系統，耗資1億2200萬元推動「大使計畫」（ambassador program）。

這項試點計畫將從今秋開始，在地鐵 和公車上安置300多名穿制服的大使，提供指引，提醒警察 注意發生的威脅事故，提供無家可歸者服務，密切專注弱勢群體，檢查座位是否乾淨，讓乘客感到安全、舒適。

這項於6月獲得大都會交通局批准的計畫將運行五年，若成功將行擴大。

上述計畫旨在將資金轉移至無家可歸外展行動上，並尋找武裝執法的替代方案。由於兩年前發生非裔佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察跪壓以致死亡後引發抗議，Metro董事會批准這項改革。

洛杉磯市議員和Metro董事會成員博寧（Mike Bonin）表示，「種族主義、警察暴力和結構性不平等，影響交通問題，作為交通規畫者、工程師、政策決策者不能視而不見。」

該計畫以灣區快速交通系統，與賓州東南部交通管理局系統為藍本，地鐵大使將攜帶手機和無限對講機，加入執法和心理健康危機應對小組。

「若客戶只需要一張友好面孔，就不需要提供更多執法」，Metro特別計畫高管瓊斯（Desarae Jones）說，「經過客戶調查，發現他們想要的是更多安全性，若他們感到車站內有人與他們一起，他們自然感到安全。」

去年夏天針對約2000名乘客調查發現，只有18%女性乘客認為搭乘地鐵非常安全，11%所有乘客認為在夜間搭乘地鐵非常安全。與2021年相比，今年前四個月，捷運系統發生的暴力犯罪增加72%。

調查還發現，通勤者希望大使處理吸毒、鬥爭、種族和性騷擾等問題，然而，68%者希望Metro將提升警力視為優先事項。