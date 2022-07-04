華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

華埠傳統商家在新潮流不斷進駐下，透過社群媒體打開新的銷售模式。(臉書截圖）

過去十多年，新潮的商家、企業紛紛湧入洛杉磯華埠 ，傳統在地商家「不得不與時俱進」，運用社交媒體因應不斷變化的社區，傳統商店得以從網上打開另一種行銷模式。

洛杉磯時報華裔專欄作家Frank Shyong撰文表示，幾年前，他在華埠遇到71歲的王瑪麗（Mary Wang，譯音），有機會替她經營的禮品店Jadetime E-gifts提供技術支援。

Shyong替她的商店建立Instagram商業帳戶，告訴他經營運作模式等。

經營這家禮品店超過20年的王瑪麗依舊充滿好奇與學習力，她想知道，如今唐人街進駐那些新奇、時髦的商家是如何吸引消費者。

很快，王瑪麗開始在網路上發帖，介紹她販售的傳統中國紙燈籠、竹扇和和服，許多追隨者，如今還主動幫助她撰寫標題、拍照等。

如今，她的IG帳號已有200多名追隨者，她也與數百人建立聯繫。

事實上，在社群媒體的社會，搜尋引擎、應用程式APP等，正改變著經營著小商家的老一代移民。

王瑪麗在北京長大，1980年代來美，在紐約市一家成衣工廠工作一年多後來到洛杉磯，替其他禮品店供貨，2000年擁有自己店面。

王瑪麗43歲的女兒吉雅（Jia），多年來協助王瑪麗經營禮品店，除本身物流公司老闆的正職外，她處理著Jadetime的文書工作、會計和可能需要運用英語的事務。2009年替禮品店建立了網站。

如今，Jadetime有一個臉書 帳號，透過臉書銷售華埠禮品，客戶遠至澳大利亞，也替紐約、德州、俄勒岡和波特蘭等地區客戶供貨。

運用這樣的行銷模式，如今他們有四家禮品店，電視節目和婚禮成為重要的業務來源。

吉雅說，很難看出該業務未來走向，父母退休，但經營商店上他們保持活躍，但擔心社區的轉型，父母的商店最終會走入歷史。

「當這些大公司繼續收購這些小型夫妻經營的商店建物，就不再是華埠了」她說，「但華埠依舊有存在的需要，這是個吸引顧客的地方。」

社交媒體的確讓禮品店創造一種新的需求，然對王瑪麗來說，這種無形中推動經濟發展的新技術有好有壞，「若沒有影響著傳統文化，這種需求也可能不存在。」