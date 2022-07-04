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福建同鄉會聯歡晚會 高元培交棒 葉松春接任會長

記者張宏／羅斯密報導
美國南加州福建同鄉會2日舉辦第21屆理事會就職典禮暨歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會兄弟會聯歡晚會，圖為新任會長葉松春（右四）和中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林（中）、僑務領事路君燮（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）
美國南加州福建同鄉會2日舉辦第21屆理事會就職典禮暨歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會兄弟會聯歡晚會，圖為新任會長葉松春（右四）和中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林（中）、僑務領事路君燮（右一）等人合影。（記者張宏／攝影）

美國南加州福建同鄉會2日舉辦第21屆理事會就職典禮暨歡迎北美洲福建同鄉團體聯合會兄弟會聯歡晚會，當晚數百名賓客參加了活動，現場熱鬧非凡。

卸任會長高元培在兩任四年期滿後功成身退交棒給新任會長葉松春，新任會長葉松春與四名常務副會長翁國泉，楊式發，鄭秀鶯，蕭裕君等人就職。葉松春表示，就任後會繼續發揚同鄉會的光榮傳統，敬老尊賢，造福鄉梓，提供優秀子弟獎學金，推廣體育活動。新一屆理事會延攬多方面的閩裔人才，發揚福建愛拚才會贏精神，繼續接手會所改建工程。

他說，會配合兩名重建委員會共同主席楊式耻及高元培一起努力推動重建工作，希望疫情盡快解決，中美船運恢復正常後，可以購置中國式建材，盡快完成鄉親們所託付的整修建福德正神廟任務，促使福建同鄉拜祭的「本頭公」二府廟成為香火鼎盛之處。

當晚北美洲福建團體聯合會由林競新連任第十七屆主席，林主席來自加拿大亞省福建會代表，他上台致辭時表示感謝鄉親們的支持。活動也得到各路民選官員的出席和道賀，包括聯邦眾議員趙美心、聖蓋博市長丁言愉、市議員吳程遠等人。中國駐洛杉磯總領事館副總領事李春林，由僑務領事路君燮陪同出席了晚宴。 南加州友好社團代表亦應邀參加到場申賀，場面熱鬧。

加州 南加 兄弟會

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