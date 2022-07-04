我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

幫幫忙基金會鮑潘曉黛行善22年 獲頒海華榮譽章

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
斯里蘭卡總領事錢德拉達薩（左起）、聖文森及格瑞那達總領事吉爾、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境、僑務委員會委員長童振源、幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛、立法委員江啟臣、吳斯懷、洪孟楷。（記者張庭瑜／攝影）
斯里蘭卡總領事錢德拉達薩（左起）、聖文森及格瑞那達總領事吉爾、駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境、僑務委員會委員長童振源、幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛、立法委員江啟臣、吳斯懷、洪孟楷。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國僑務委員會委員長童振源7月3日（周日）前來洛杉磯訪問，並於下午3時30分在洛杉磯華僑文教服務中心頒發海華榮譽章給幫幫忙基金會（Simply Help Foundation ）創辦人鮑潘曉黛。

當日活動由洛僑中心副主任廖儷雲主持，由童振源頒發海華榮譽章給鮑潘曉黛。

童振源頒授海華榮譽章給基金會創辦人鮑潘曉黛。（記者張庭瑜／攝影）
童振源頒授海華榮譽章給基金會創辦人鮑潘曉黛。（記者張庭瑜／攝影）

海華榮譽章為僑務委員會為獎勵海內外熱心僑務及愛國人士所設立的獎章，自1985年創辦以來，受獎人皆以曾協助推動僑務工作、公眾外交、國際交流、協助國人急難事件、增進國家利益或提升國家形象等事務被授予此獎。

出席者有駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、立法委員江啟臣、吳斯懷、洪孟楷、海華文教基金會董事長吳明穎、斯里蘭卡駐洛杉磯領事館總領事（Consulate General of Sri Lanka Consul General）錢德拉達薩(Lalith P Chandradasa)、聖文森及格瑞那達駐洛杉磯領事館名譽總領事（Consulate General of St. Vincent and Grenadines Honorary Consul General）吉爾醫師 （Dr. Cardin E. Gill）。

鮑潘曉黛表示，很高興能榮獲這個來自家鄉的獎，也很感謝所有的僑胞跟所有的朋友、義工們，在這段時間給他們的支持，這個獎是屬於大家的，也是團隊的驕傲，基金會營運到現在感覺像是一眨眼就過了，帶來了很多的快樂跟滿足感。

童振源表示，幫幫忙基金會在過去22年內援助過許多遭遇到天災人禍的國家、及帶隊到了緬甸、柬埔寨等偏遠地區去觀察當地狀況，發掘當地所缺乏的資源，像是與教育有關的設備、電腦的設備，並在這段期間捐贈出逾500個貨櫃的物資。而基金會的行為完全是出自於慈善及愛心，因此僑委會也趁這個機會感謝鮑潘曉黛女士所做的一切，及其令人敬佩的精神，這個獎實至名歸。

吉爾表示，在他們國家火山爆發時，鮑潘曉黛是第一個給他致電表示關切，及詢問是否需要物資的人，並表示歡迎鮑女士隨時蒞臨他們的國家，聖文森及格瑞那丁已經準備好為她頒授榮譽國民的身份。

在回顧22年的慈善活動中，鮑潘曉黛表示，印象最深刻的，像是尼加拉瓜（Nicaragua）或是柬埔寨（Cambodia ）的孩子在沒有機會上學，也為了每日三餐而苦惱，讓她對於人生的百態有了不一樣的觀點，並且更珍惜生活的一切。提及基金會準備前往不久前曾遭遇一場大火的索馬利蘭（Somaliland ），設立職訓課程。

鮑潘曉黛出生於台灣、在婚後移居美國，在一次墨西哥救助貧窮村落的活動中，讓她體悟到物質成功並不是個人幸福的源泉，於是與幾位志同道合的好友聯合創立幫幫忙基金會。自2000年創立以來，致力於通過提供緊急災難救助，職業培訓及為老年無家可歸者提供關懷及收容之家等方式，來減少貧窮；創辦至今曾多次協助過各國賑災、疫情物資、設立學校等。

洛杉磯 中華民國 緬甸

上一則

華裔導演紀錄片 揭露進名校秘辛

下一則

疫後國慶看煙火 華人：自由生活回來了

延伸閱讀

僑委會委員長童振源 紐約僑宴感謝僑胞支持

僑委會委員長童振源 紐約僑宴感謝僑胞支持
美東台灣人夏令會開幕 童振源出席

美東台灣人夏令會開幕 童振源出席
童振源拜會紐約世報 介紹僑務科技化新動態

童振源拜會紐約世報 介紹僑務科技化新動態
童振源訪紐約 會談台青商

童振源訪紐約 會談台青商
場邊人語／勝季困難 南加定亂

場邊人語／勝季困難 南加定亂
聖谷健康博覽會5月21日舉辦 免費發放防疫物資

聖谷健康博覽會5月21日舉辦 免費發放防疫物資

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請