幫幫忙基金會鮑潘曉黛行善22年 獲頒海華榮譽章

中華民國 僑務委員會委員長童振源7月3日(周日)前來洛杉磯 訪問,並於下午3時30分在洛杉磯華僑文教服務中心頒發海華榮譽章給幫幫忙基金會(Simply Help Foundation )創辦人鮑潘曉黛。

當日活動由洛僑中心副主任廖儷雲主持,由童振源頒發海華榮譽章給鮑潘曉黛。

海華榮譽章為僑務委員會為獎勵海內外熱心僑務及愛國人士所設立的獎章,自1985年創辦以來,受獎人皆以曾協助推動僑務工作、公眾外交、國際交流、協助國人急難事件、增進國家利益或提升國家形象等事務被授予此獎。

出席者有駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、立法委員江啟臣、吳斯懷、洪孟楷、海華文教基金會董事長吳明穎、斯里蘭卡駐洛杉磯領事館總領事(Consulate General of Sri Lanka Consul General)錢德拉達薩(Lalith P Chandradasa)、聖文森及格瑞那達駐洛杉磯領事館名譽總領事(Consulate General of St. Vincent and Grenadines Honorary Consul General)吉爾醫師 (Dr. Cardin E. Gill)。

鮑潘曉黛表示,很高興能榮獲這個來自家鄉的獎,也很感謝所有的僑胞跟所有的朋友、義工們,在這段時間給他們的支持,這個獎是屬於大家的,也是團隊的驕傲,基金會營運到現在感覺像是一眨眼就過了,帶來了很多的快樂跟滿足感。

童振源表示,幫幫忙基金會在過去22年內援助過許多遭遇到天災人禍的國家、及帶隊到了緬甸 、柬埔寨等偏遠地區去觀察當地狀況,發掘當地所缺乏的資源,像是與教育有關的設備、電腦的設備,並在這段期間捐贈出逾500個貨櫃的物資。而基金會的行為完全是出自於慈善及愛心,因此僑委會也趁這個機會感謝鮑潘曉黛女士所做的一切,及其令人敬佩的精神,這個獎實至名歸。

吉爾表示,在他們國家火山爆發時,鮑潘曉黛是第一個給他致電表示關切,及詢問是否需要物資的人,並表示歡迎鮑女士隨時蒞臨他們的國家,聖文森及格瑞那丁已經準備好為她頒授榮譽國民的身份。

在回顧22年的慈善活動中,鮑潘曉黛表示,印象最深刻的,像是尼加拉瓜(Nicaragua)或是柬埔寨(Cambodia )的孩子在沒有機會上學,也為了每日三餐而苦惱,讓她對於人生的百態有了不一樣的觀點,並且更珍惜生活的一切。提及基金會準備前往不久前曾遭遇一場大火的索馬利蘭(Somaliland ),設立職訓課程。

鮑潘曉黛出生於台灣、在婚後移居美國,在一次墨西哥救助貧窮村落的活動中,讓她體悟到物質成功並不是個人幸福的源泉,於是與幾位志同道合的好友聯合創立幫幫忙基金會。自2000年創立以來,致力於通過提供緊急災難救助,職業培訓及為老年無家可歸者提供關懷及收容之家等方式,來減少貧窮;創辦至今曾多次協助過各國賑災、疫情物資、設立學校等。