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17歲時殺性虐雇主 克魯贊獲紐森赦免

編譯組／綜合報導
加州州長紐森日前赦免克魯贊，她殺害長年要求她進行性工作的霍華德遭判刑。(ABC 7）
加州州長紐森日前赦免克魯贊，她殺害長年要求她進行性工作的霍華德遭判刑。(ABC 7）

洛杉磯時報報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）1日赦免克魯贊（Sara Kruzan）。她於17歲時，因殺害販賣她性交易的男子而遭定罪，該案象徵司法體系存在缺陷。

1995年，克魯贊16歲時，因犯下的罪行受審。她在河濱縣汽車旅館房間內謀殺霍華德（George Howard），最後被判無期徒刑。她的刑期後來被當時的州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）減刑為25年並有假釋的可能。兩年後（2013）時任州長布朗（Jerry Brown）允許她獲釋，當時她已在獄中服刑近20年。

克魯贊說，霍華德從她11歲開始就對她進行性虐待，要求她做性工作，兩年後將她放逐到街上。

克魯贊是本周被紐森赦免的30多人中的一人。其中還包括82歲的帕赫諾夫斯基（Henry Pachnowski），其父母為波蘭人，在二戰期間被囚禁在納粹勞改營中。

克魯贊告訴洛杉磯時報，當她聽到州長的赦免時如釋重負，「釋放了我身上無形的枷鎖。」

她當年在出獄後，就成為全國倡導者，倡導改變刑事司法系統對未成年者的方式，改革在量刑時遭忽視的法律等。

紐森在赦免信中寫到，克魯贊提供證據證明她過著正直的生活。

紐森 洛杉磯 加州

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