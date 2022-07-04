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華裔導演紀錄片 揭露進名校秘辛

記者李雪／洛杉磯報導
紀錄片「Accepted」講述了四名蘭德預科學校高中生的故事。（陳東良提供）
紀錄片「Accepted」講述了四名蘭德預科學校高中生的故事。（陳東良提供）

華裔導演陳東良（Dan Chen）的紀錄片「Accepted」在2021 年翠貝卡電影節上首映，講述了四名蘭德預科學校（T.M. Landry College Preparatory）的高中生的故事。該校雖以非裔為主，但陳東良認為天下父母對孩子的寄望都可同理，而且名校對少數族裔的配額讓族裔間互相爭鬥，才是美國教育系統最大的問題。這部紀錄片已由格林威治娛樂公司（Greenwich Entertainment）獲得北美發行權，7月1日在戲院上映。

華裔導演陳東良。（取自imdb）
華裔導演陳東良。（取自imdb）

為進名校要付出什麼代價

蘭德預科學校是路易斯安那州農村的一所非傳統的K-12學校，該校創始人蘭德夫婦2005年從只有五名學生的家庭學校開始，招收對象多是工薪階級，以非裔為主。該校不使用教科書，每月學費或高達675元，卻能將學生送入耶魯、哈佛、史丹福等名校。這吸引了四名紀錄片中的主角Alicia Simon、Adia Sabatier、Isaac Smith和 Cathy Bui來到該校。他們有的是因為這意味著可以和更多同族裔的黑人孩子在一起，有的因為想追隨兄長的腳步，越南裔的Cathy Bui則希望能給她和她照顧的殘疾姐姐過上更好生活的機會。而當2018年紐約時報揭露該校存在偽造成績單和大學申請的醜聞，蘭德夫婦在精神上和身體上虐待學生。2019年，美國聯調局開始調查，四名學生有了轉學的想法。

因製片人朋友邀約，陳東良對該主題產生興趣，他是在堪薩斯州小城長大，經常是唯一華裔生，很能理解來自農村地區的少數族裔孩子，要克服什麼困難才能進入名校。他不僅希望觀眾能看到為夢想的努力，還應該提出質疑，追求夢想時都付出了什麼，可能付出了心理健康，讓人不健康的壓力，抑或質疑這些大學的總體情況，以及其如何選擇學生。

菁英大學竟喜歡悲慘故事

他表示，菁英大學喜歡悲慘的故事，想要孩子們在申請中講述悲慘的背景故事，而這些故事甚至不一定是真的。「我忍不住覺得這是一種奇怪的變態，尤其是學校本意應是教育和賦能（empowerment），以及幫助孩子獲得思考和知識」。「相反，它有點轉向，讓想要進入學校的人陷入奇怪的權力鬥爭」。他希望學生、老師和家長都能開始質疑這些菁英機構在追求的東西，是否與本意已南轅北轍。

在談及美國名校錄取，亞裔學生需要比別的族裔更高的分數才能進入同等的學校，這讓許多華裔家長感到不滿，甚至遷怒其他族裔，認為其他少數族裔受惠於傾斜的招生標準。但這部以非裔學生為主的紀錄片，卻揭露該問題的本質在於教育體系本身。

招生種族配額本就不合法

如陳東良所說，無論亞裔還是非裔學生，人們應該意識到這些菁英大學在試圖限制任何少數族裔的數量。理論上來說，種族配額本就不合法，而更加不公平的是讓少數族裔不得不互相爭鬥，「正是因為這些菁英們說，喔我們只有這麽多的空間可以給你們」。

他認為，其實亞裔和非裔父母在這方面都應互相同理，「如果一個黑人家庭想要讓孩子進入大學，你不認為他們會利用任何可用的機會嗎？就像亞裔父母會使用任何可用的機會一樣」。家長不應該責怪其他考上大學的家庭，而應該質疑這個招生體系。

影片中有一個學生就發現這些菁英學校都是以白人為主，於是去了歷來以黑人為主的大學，因為覺得自己被接受程度更高。這可能並非適合所有學生，只是一個選項。大家應該看更大的視野，到處都有機會，而不是只有菁英學校。

紀錄片「Accepted」講述了四名蘭德預科學校高中生的故事。（陳東良提供）
紀錄片「Accepted」講述了四名蘭德預科學校高中生的故事。（陳東良提供）

越裔女孩與神話背道而馳

影片中的越裔女生，是第一個質疑體制和學校的人，「她有點走自己的路」。同為亞裔，陳東良表示非常自豪，因為這個女孩與所謂的模範少數神話背道而馳。「人們總是覺得亞裔很有錢，他們過得那麼好，憑什麼抱怨」，但Cathy Bui是影片中幾個孩子裡，家庭條件最窮的，「所以我真的為她感到驕傲，願意勇敢地參與這部電影，並表明『嘿並非所有亞裔都有錢，也有一些有非常困難的情況，但仍然非常努力地克服困難』」。

電影圈也有少數族裔困境

陳東良出生和成長在堪薩斯州，父母來自中國湖南，父親到堪薩斯讀博士並留下安家。在談到他的升學經歷時，他笑說不是那種成績好的學生，但從小就有電影夢，高中時就開始嘗試拍電影。而父母不僅支持他，甚至鞭策他「必須要做好」。當年他升學時，被堪薩斯大學電影專業錄取，他覺得朋友也都去該校，他也很知足，但父親與他談話，鼓勵他申請更好的學校，於是他又遞出申請，最後被南加大電影專業錄取。

但他坦言在電影圈，也面臨和這些少數族裔學生一樣的困境，只有很少的人可以做成電影，「有掌握權力的人，他們可以給你資源去拍電影，但這是一件非常困難的事情」，正如這些學生想要進入好大學，而鑰匙被緊緊地握在看門人手中。

電影 亞裔 非裔

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