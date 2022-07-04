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橙音兒童青少年合唱團 紐約卡內基廳演出

【爾灣市訊】
橙音兒童暨青少年合唱團第33屆演唱會。（橙音兒童合唱團提供）
橙音兒童暨青少年合唱團第33屆演唱會。（橙音兒童合唱團提供）

在南加州華人社區享譽盛名的橙音兒童暨青少年合唱團 (原北橙縣兒童合唱團)， 應紐約MidAmerica Productions藝術組織邀請，6月30日(週四)晚間7點在紐約市卡內基音樂廳公演。

原名北橙縣兒童合唱團 (North Orange County Children’s Choir)，為了方便更多青少年及兒童參加，遷到爾灣市南海岸中華文化中心練唱，並且易名為「橙音兒童暨青少年合唱團」(New Orange County Children's Choir)。

橙音兒童暨青少年合唱團兩個月前剛度過第33週年生日，是南加州歷史最悠久的社區華裔兒童合唱團。 該團於6月19日成功舉行了第33屆公開演唱會，有400多位愛樂人士前往觀賞，演出深獲肯定與好評。

團長宋海洋指出， 去年8月收到主辦卡內基音樂廳2022年度系列音樂會的組織單位邀請，隨即擴大招生。許多前兩年因新冠疫情而改為視訊練習的舊團員都即刻歸團，另外又有數十位新團員也來報名。

經過兩個學期在三位熱心音樂老師辛苦教導訓練下來，最後選定了80位團員參加這次旅行演出，由音樂總監兼精英代表班指導老師王櫻倩擔任指揮。

連同隨團團員前往美東地區的家長與親友30多名，總共有超過110多位成員，為該團近年來一大盛事。

橙音兒童暨青少年合唱團6月30日晚的演出，總共安排八首歌曲，曲目內容相當多元，包括《榮耀慶典》《獨上西樓》《快樂地向前走》《記憶》《讓自由之聲響徹》《丹尼男孩》《雪蘭多》及《夜來香》。該團音樂總監王櫻倩指出， 合唱團將以四種不同的語言表演歌曲，展示團員多樣化的才華和興趣。

加州 卡內基音樂廳 南加

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