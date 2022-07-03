為鄰12載 華人近身看熊 功夫好愛玩水

每個來的熊都喜歡把高爾夫網子弄倒，然後自己坐在裡面。（Cissy提供）

南加華人 與棕熊為鄰12載儼然已成為熊「專家 」，揭秘熊的本質原來是飛簷走壁武林高手，外加樹木破壞者。家住在洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）山邊的華人Cissy和多隻棕熊做鄰居多年，見慣棕熊各種模樣。她表示，不要被棕熊憨態可掬的外表騙了，它們其實是落地無聲的武林高手，夏天喜歡在泳池練「黯然銷魂掌」，還愛在樹木上留下爪印來宣示主權，有時還有「怪癖好」。

影音來源：記者張宏

華人Cissy一家人多年前搬到巴沙迪那，她說，房子所在地原先就是一片小森林，房子前面後面住了很多動物。當他們在這片地上蓋房子光是砍樹扔垃圾就整了20多天。房子蓋好了，一家人搬進來，就開始和各種動物毗鄰的歲月。最常來的是棕熊和鹿，偶爾也有郊狼，它們都是這裡的老住戶，出入如入無人之境。 時常在院子裡，一回頭就能看見一隻熊從背後走過，當場能被嚇得魂飛魄散。 熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）

她說，很多熊都來過他們家的院子，春夏經常來，熊尤其喜歡果樹。它們最愛吃偏甜的水果，如棗子、枇杷、桃子和蘋果，最讓人討厭的是，它們喜歡趴在樹上吃，常把樹壓斷。樹長大很不容易，但是被這群「胖子」活生生壓斷樹非常可惡。即使沒有水果，這些熊也不知是無聊還是怎樣，喜歡用爪子在樹幹上抓一把。第一次來的熊還會在樹上做記號，留下瓜子疤痕來宣示主權。 熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）

多年來和熊為伴，Cissy觀察到不少熊的習性。她說，別看熊體龐大，但是身手矯捷。她曾眼睜睜的看著一隻棕熊在毫無助跑的情況下翻過一扇鐵門，且落地無聲，宛如武林高手。熊的平衡性特別好，上下樓梯飛簷走壁非常靈活。夏天的時候，熊愛待在游泳 池裡泡水，且一邊泡，一邊拿熊掌拍水。她常在樓上聽到樓下滔天巨響，往泳池一看時，肯定有一個棕色傢伙在那裡練「黯然銷魂掌」。

來家裡的熊前後不知道有多少，它們都還有一個共同的怪癖。她的兒子練習高爾夫有一個黑色網子立在院子裡，每個來的熊都喜歡把網子弄倒，然後自己坐在裡面，好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。每次看到這場景都讓人恨得牙癢癢的。

熊還特別聰明，每次她拿起噴熊的噴霧，熊都能預知她要幹什麼，轉頭就跑；如果不拿，它就看著你，然後自行吃喝玩樂。多年她和熊為鄰除了困擾，也不是一點好處沒有。Cissy說，人家門口上最多貼一個「小心狗」來嚇賊，他家則是直接貼上「小心熊」，這樣賊也不敢來，防賊效果一流。