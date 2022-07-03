我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

為鄰12載 華人近身看熊 功夫好愛玩水

記者張宏╱巴沙迪那報導
每個來的熊都喜歡把高爾夫網子弄倒，然後自己坐在裡面。（Cissy提供）
每個來的熊都喜歡把高爾夫網子弄倒，然後自己坐在裡面。（Cissy提供）

南加華人與棕熊為鄰12載儼然已成為熊「專家 」，揭秘熊的本質原來是飛簷走壁武林高手，外加樹木破壞者。家住在洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）山邊的華人Cissy和多隻棕熊做鄰居多年，見慣棕熊各種模樣。她表示，不要被棕熊憨態可掬的外表騙了，它們其實是落地無聲的武林高手，夏天喜歡在泳池練「黯然銷魂掌」，還愛在樹木上留下爪印來宣示主權，有時還有「怪癖好」。

影音來源：記者張宏

華人Cissy一家人多年前搬到巴沙迪那，她說，房子所在地原先就是一片小森林，房子前面後面住了很多動物。當他們在這片地上蓋房子光是砍樹扔垃圾就整了20多天。房子蓋好了，一家人搬進來，就開始和各種動物毗鄰的歲月。最常來的是棕熊和鹿，偶爾也有郊狼，它們都是這裡的老住戶，出入如入無人之境。 時常在院子裡，一回頭就能看見一隻熊從背後走過，當場能被嚇得魂飛魄散。

熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）
熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）

她說，很多熊都來過他們家的院子，春夏經常來，熊尤其喜歡果樹。它們最愛吃偏甜的水果，如棗子、枇杷、桃子和蘋果，最讓人討厭的是，它們喜歡趴在樹上吃，常把樹壓斷。樹長大很不容易，但是被這群「胖子」活生生壓斷樹非常可惡。即使沒有水果，這些熊也不知是無聊還是怎樣，喜歡用爪子在樹幹上抓一把。第一次來的熊還會在樹上做記號，留下瓜子疤痕來宣示主權。

熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）
熊好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。（Cissy提供）

多年來和熊為伴，Cissy觀察到不少熊的習性。她說，別看熊體龐大，但是身手矯捷。她曾眼睜睜的看著一隻棕熊在毫無助跑的情況下翻過一扇鐵門，且落地無聲，宛如武林高手。熊的平衡性特別好，上下樓梯飛簷走壁非常靈活。夏天的時候，熊愛待在游泳池裡泡水，且一邊泡，一邊拿熊掌拍水。她常在樓上聽到樓下滔天巨響，往泳池一看時，肯定有一個棕色傢伙在那裡練「黯然銷魂掌」。

來家裡的熊前後不知道有多少，它們都還有一個共同的怪癖。她的兒子練習高爾夫有一個黑色網子立在院子裡，每個來的熊都喜歡把網子弄倒，然後自己坐在裡面，好像玩搖椅一樣，臉上神情還特別得意。每次看到這場景都讓人恨得牙癢癢的。

熊還特別聰明，每次她拿起噴熊的噴霧，熊都能預知她要幹什麼，轉頭就跑；如果不拿，它就看著你，然後自行吃喝玩樂。多年她和熊為鄰除了困擾，也不是一點好處沒有。Cissy說，人家門口上最多貼一個「小心狗」來嚇賊，他家則是直接貼上「小心熊」，這樣賊也不敢來，防賊效果一流。

每次拿起噴熊噴霧，熊都能預知要幹什麼。（Cissy提供）
每次拿起噴熊噴霧，熊都能預知要幹什麼。（Cissy提供）

華人 游泳 南加

上一則

華人家神秘客 浣熊夜夜泳池戲水

下一則

世紀城Nordstrom商場 14嫌搶走高檔品逃竄

延伸閱讀

楊紫瓊殺入「小小兵2」教功夫 穩坐北美卡通最佳首映

楊紫瓊殺入「小小兵2」教功夫 穩坐北美卡通最佳首映
芝公園管理局 7月5日重開37座泳池

芝公園管理局 7月5日重開37座泳池
南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手

南加華人與熊為鄰12載 揭秘熊竟是飛簷走壁高手
南加台灣旅館業公會 張郁芬接會長

南加台灣旅館業公會 張郁芬接會長
南加台灣旅館同業公會年會 機器人漸成好幫手

南加台灣旅館同業公會年會 機器人漸成好幫手
蒙市蘭利老人中心 疫後首場兵乓球賽

蒙市蘭利老人中心 疫後首場兵乓球賽

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單