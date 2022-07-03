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南加僑社父輩 抗戰事蹟彪炳史冊

記者楊青／蒙特利公園報導
民國28年第四大隊駐防重慶廣陽覇機場，在5月3日空戰後空軍將士合影。空戰英雄們。（楊青翻拍）
民國28年第四大隊駐防重慶廣陽覇機場，在5月3日空戰後空軍將士合影。空戰英雄們。（楊青翻拍）

加州的台灣僑民中有不少軍人子弟，當年父輩保家護國浴血奮戰的事蹟流芳千古。在2日舉行的「七七盧溝橋事變」85周年紀念儀式上，四位華人將領以及空軍英雄們的抗戰故事，成為紀念活動焦點。

王公堂中將。（楊青翻拍）
王公堂中將。（楊青翻拍）

王公堂中將是加州台灣同鄉聯誼會王竹青會長的父親，1914年出生，陸軍官校十期， 陸軍大學17期，國防研究院三期，革命實踐研究院12期，石牌高兵班六期畢業。抗戰期間參加過一．二八淞滬戰役、小蚌埠淮河保衞戰、台兒莊會戰、六安、官道口、⻄峽口等戰役，擔任洛陽地區受降參謀組組長，負責籌備洛陽受降事宜。歷任師長、軍長及台南師管區兼南部地區警備司令，獲頒獎、勳章無數及旌忠狀等，1998年辭世，功在黨國。

趙銅金少將。（楊青翻拍）
趙銅金少將。（楊青翻拍）

趙銅金少將，生於1926年，黃埔軍校19期炮兵科受訓，畢業後追隨先總統蔣公參加抗日救國戰爭，從基層做到總統榮譽侍衛長，因功獲頒各種勳獎章數十座。先後擔任步兵師長，裝甲炮兵指揮官，戰爭學院副院長，陸軍總部副參謀長，並有多本與戰爭有關的著作。趙將軍旅洛期間，曾擔任榮光聯誼會會長，並且熱心參加僑界愛國活 動，每年參加七七紀念活動，今年5月8日離世。

馬叔青上校。（楊青翻拍）
馬叔青上校。（楊青翻拍）

馬叔青上校，是中華民國國防醫學院馬寧遠大夫的父親。民國24年因日本屢次挑釁侵華，這位熱血青年到南京投考了中央航空學校第六期，在筧橋航空學校學習飛行。兩年後畢業，遭遇七七盧溝橋事變，分配到轟炸中隊為少尉飛行官，全體新兵開著蘇製及義大利舊式戰機空戰日寇的新式戰機。

在抗戰初期，國軍飛行員折損甚多，直到換裝美式戰機情況才略為好轉，馬叔青曾隨高志航大隊長去日本轟炸東京，雖曾被擊落或因油料不足迫降農田，並且受傷骨折，但仍英勇作戰。八年抗戰勝利時，同期學員犧牲超過80%。馬叔青之後又參加國共內戰，因抗日戰功彪炳晉升上校大隊長，時年僅33歲。

徐慶鑫將軍。（楊青翻拍）
徐慶鑫將軍。（楊青翻拍）

徐慶鑫將軍，是大專校友會前會長徐菡美的父親， 1942年隨杜聿明遠征軍赴緬甸作戰，以打通國際援華補給線為目的，隸屬機械化第200師，在戴安瀾師長的睿智指揮下，英勇守住了同古。1945年10月26日，杜聿明任東北保安司令部司令，特別敦請徐將軍任瀋陽槍炮廠廠長，夙夜匪懈，全力以赴，支援杜聿明攻略遼南的軍事行動。

2日的紀念大典還特別展出了中華民國二戰空戰英雄們的照片，這是一張民國28年第四大隊駐防重慶廣陽覇機場，在5月3日空戰之後合影的空軍將士合影。 「黃龍金」是空小聯誼會會長黃燕華的父親，「鄭松亭」則是空小校友鄭明禮的父親，照片後排個子最高的是張光明將軍，他們都參加了這場戰役。

八年抗戰， 1600位飛行員壯烈犧牲，這些30歲以下的青春熱血青年， 譜寫了中華民國空軍光榮的戰史，捍衛了中華民族的尊嚴及生存權。

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