七七抗戰85周年 老兵、軍人家屬300人南加緬懷先烈

僑團代表向先烈們獻花圈表達崇高敬意。（記者楊青／攝影）

南加州 七七抗戰85周年紀念大典2日在蒙特利公園市巿政府前草坪紀念廣場盛大舉行，來自華洋社區的退伍老兵以及軍人家屬、南加 州大專聯合校友會、榮光會、羅省中華會館等洛杉磯傳統僑社、越柬寮僑社以及新僑社區代表將近300人共襄盛舉，緬懷在二戰中為國捐軀的將士，向為建設美國民主自由和平社會貢獻熱血和心力的軍人以及他們的家屬致敬。

加州台灣同鄉聯誼會，退伍軍人協會，國防醫學院南加州校友會，南加州國民黨，美西華人協會，韓華聯誼會，台大校友會，旅美空小校友會，以及聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹强、蒙特利公園市市長羅霈霆等民選官員及南加州一眾僑務委員、僑務諮詢委員應邀參加大典。

南加州榮光會的退伍老兵們進場參加紀念大典。（記者楊青／攝影）

老兵們向為國捐軀的戰友們敬獻花圈。（記者楊青／攝影）

老兵們向為國捐軀的戰友們敬獻花圈。（記者楊青／攝影）

當天上午10時間開始將近兩個小時的紀念大典，在華氏90度的高溫與艷陽下進行。聖蓋博谷Post628 El Rio VFW1013縱隊的退伍老兵們首先進場，隨後進場的是榮光會老兵團隊。很多老兵已白髮蒼蒼，有的手拄拐杖，雖已風燭殘年，戰爭的風霜在臉上留下痕跡，但個個軍服在身，精神抖擻，虎虎生威不遜當年。

旅美空小合唱團在紀念大典上唱空軍軍歌。（記者楊青／攝影）

中華旗隊莊嚴亮相。（記者楊青／攝影）

放飛和平鴿，向爲國捐軀的先烈們致敬。（記者楊青／攝影）

莊嚴的升旗儀式和旅美空小校友演唱中華民國 空軍軍歌之後，中華旗隊進場。沈露茜和吳典龍分別唱美國國歌和中華民國國歌。放飛和平鴿的場面最為感人，數百隻和平鴿飛向藍天，表達後人對先烈們的崇高敬意，也表達大家對和平與自由的夢想與守護。

南加州七七抗戰85周年紀念大典2日上午在蒙特利公園市前庭廣場莊嚴舉行，將近300人參加。（記者楊青／攝影）

劉煥君、許嗣堯擔任當天活動司儀。南加州中國大專院校聯合校友會會長陳啟志在代表致辭中向在二戰中浴血奮戰，為守護人類和平與自由付出的鮮血和生命的中美兩國將士致敬。

趙美心、方樹強在致辭中回顧了中美兩國人民聯手抗戰的英勇歷史，同時感謝南加華人社區多年來堅持舉辦紀念抗戰活動，提供社區緬懷先烈，不忘歷史，珍惜現在，打造更好未來的平臺。

活動召集人、陸軍聯誼會會長沈露茜在感謝致辭中表示，今天大家在一起共同紀念二戰，得到的最大啓示就是如何從過去戰爭的教訓中展望台海和平的未來。她說，站起來拿起武器作戰固然需要勇氣，但坐下傾聽以和平方式來解決問題，同樣需要勇氣和智慧，期待台海兩岸政府智慧打造春風化雨的和平未來。