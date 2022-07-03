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南加僑界晚宴 迎國民黨立委江啟臣、吳斯懷、洪孟楷

【本報訊】
中華民國立法院外交及國防委員會訪問團日前與華府僑社座談。（ 江啟臣臉書）
中華民國立法院外交及國防委員會訪問團日前與華府僑社座談。（ 江啟臣臉書）

南加州僑界將於7月3日晚聯合歡宴中華民國立法院國防外交委員會訪問團，該團由江啟臣召集委員領隊 ，團員有吳斯懷立委和洪孟楷立委。7月4日下午吳斯懷立委同中華民國南加退伍軍人座談會，但江啟臣召委因故提前返台不克出席。

三位委員在立法院均勤以問政，敢言，敢拚，全力維護全民利益，嚴格把守外交、僑務、國防及退輔會預算，以及和僑民，退伍軍人息息相關之法案。

吳斯懷立委將於7月4日出席座談會與中華民國南加州退伍軍人面對面，聆聽僑胞心聲。吳斯懐是陸軍官校43期畢業，當過中將軍團司令、聯三次長，退伍後又擔任「八百壯士爭取退休伍軍人權益協會」副指揮官。兩年前被中國國民黨任命為不分區立法委員，今年5月被選為國防外交委員會的成員。座談會將於7月4日下午3時於蒙市萬怡酒店進行，地址555 North Atlantic Boulevard，Monterrey Park，CA 91754 。原擬出席座談會的江啟臣召委，因事提前返台，不克出席。

江啟程一行7月3日抵達洛杉磯展開行程，巡視洛杉磯華僑文教中心，拜訪傳統僑社及參加僑社活動等等。南加州僑界7月3日晚5時30分聯合歡宴中華民國立法院國防外交委員會訪問團，假888 Seafood Restaurant海珍大酒樓舉行。

南加僑界歡迎中華民國立法院訪問團活動召集人高啟正，聯絡人朱碧雲626-825-8826，楊賢怡818-282-6087.

中華民國 南加 加州

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