我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

婦女遛狗被撞重傷 警緝肇逃司機

記者丁曙／綜合報導
西敏市婦女遛狗過街時被車撞重傷倒地，警方通緝肇事逃逸司機。（西敏市警局視頻截圖）
西敏市婦女遛狗過街時被車撞重傷倒地，警方通緝肇事逃逸司機。（西敏市警局視頻截圖）

一名婦女牽著三條狗遛街，29日（本周三）在南加州橙縣的西敏市（Westminster）被一輛汽車撞倒重傷，警局目前正在通緝肇事逃逸的司機。這名婦女現在當地一家醫院搶救，病情危重但穩定，狗沒有受傷。受害者為女性，30-35歲，其他身份信息沒有公開。

影音來源：西敏市警局

據西敏市警局（Westminster Police Department）公布的消息，6月29日（周三）上午6點13分，警方回應了來自 Klamath街 和 Iroquois路當地的一份車禍報告，稱一名女子躺在公路上。警察抵達後確定這名女性受害者在過街時被車輛撞倒。但是，肇事者隨後並未停車，而是駕車逃離現場。橙縣消防局做出回應，將傷勢危急的受害者送往爾彎加大（UCI）醫療中心。

西敏市警察局交通科警員對現場做出了回應，目前正在調查事故原因，並且跟進線索以識別可疑車輛。據已獲得的初步信息，將嫌疑車輛描述為較新的車型，福特探索者（Ford Explorer），銀色，定製銀色輪轂，前擋風玻璃右下角有臨時註冊。 車輛可能損壞了引擎蓋和車輛的左前角。

警方一旦獲得涉案車輛的視頻和靜態照片，將會更新新聞稿。任何可能目睹事故的人士都被要求致電 714-548-3770 ，聯繫西敏市警察局交通科警官Anil Adam。

警察 橙縣 加州

上一則

寵物醫療費用高 盡早買保險

下一則

女子車速過快 撞棕櫚樹送醫

延伸閱讀

橙縣華人社區慈善音樂會 捐助自閉兒童

橙縣華人社區慈善音樂會 捐助自閉兒童
南加婦女遛狗被撞重傷 警方通緝肇事逃逸司機

南加婦女遛狗被撞重傷 警方通緝肇事逃逸司機
美國女排球員在南加橙縣被偷的奧運金牌找到了

美國女排球員在南加橙縣被偷的奧運金牌找到了
南加橙縣員工送披薩途中幫助受傷者 卻遭槍殺

南加橙縣員工送披薩途中幫助受傷者 卻遭槍殺
南加男闖紅燈遭3車「連撞」 駕駛皆肇逃

南加男闖紅燈遭3車「連撞」 駕駛皆肇逃

蔣翼鵬將退休 FASCA分會感謝

蔣翼鵬將退休 FASCA分會感謝

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單