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改善青少年憂鬱症 暑假是黃金期

記者楊青／洛杉磯報導
趙宏表示，暑期是加强親子關係的最佳時機，也是改善青少年憂鬱症的黃金時期。（趙宏提供）
趙宏表示，暑期是加强親子關係的最佳時機，也是改善青少年憂鬱症的黃金時期。（趙宏提供）

暑期開始，家長為孩子安排了不少節目，心理專家則呼籲家長不要忽略青少年憂鬱症的挑戰，給與憂鬱症青少年更多暑期關懷，利用暑期，從心理、飲食、活動和體育鍛鍊等多全方位全面改善憂鬱症。

洛杉磯縣政府兒童與家庭亞太服務部門主管、加州心理治療師趙宏（Diana Zhao）表示，暑期是加强親子關係的最佳時機，也是改善青少年憂鬱症的黃金時期。孩子們沒有學習壓力，全身心放鬆，青少年和家長們，彼此可以縮短距離，大有利於建立信任和親密關係。

趙宏表示，憂鬱症是一種影響到個人在家庭或者社交環境中正常生活或工作的情緒紊亂，美國心理學家Martin Seligman把憂鬱症稱作是精神疾病的「普通感冒」，她則傾向於認同精神科醫生Aaron Temkin Beck的理論，憂鬱症其实是個人對自我，環境以及未來的一種負面信念而造成的結果。

美國疾病控制中心報告顯示，2016至2019年，全美三至17歲的孩子當中，9.8%有多動症，9.4%有焦慮症，有行為偏差的8.9%，憂鬱症佔4.4%左右。有這些心理問題的孩子，通常幾種問題會相伴而生，比如有憂鬱症的孩子們當中，73.8%也有焦慮症，50%會有行為偏差。

近年調查發現，美國的青少憂鬱症和焦慮症在逐漸增加中，从2003年的5.4%增加到2007年的8%，2011-2012增加到8.4%。2016年大約80%有憂鬱症的青少年、60%有焦慮症青少年，以及53.5%有行為偏差的孩子都接受過治療。

趙宏表示說，造成青少年心理問題和行為偏差的誘因，包括潛在的歧視、家庭的社會經濟狀況、基因、童年時的成長環境，以及藥物濫用。

她認爲，暑期是家長幫助青少年預防、診斷和治療青少年憂鬱症的最佳時期，比如關注孩子們的情緒、睡眠、行為、飲食習慣的改變以及跟朋友的關係，觀察孩子是否容易生氣、沮喪、痛苦，會不會有一些破壞或者傷害自己和他人的行為，體重有沒有暴增或銳減，睡眠是不是過多或過少等等，一旦有紅燈信號，家長需幫忙及時尋求專家們的幫助，可以通過藥物調整和認知行為療法綜合改善症狀，減少憂鬱症出現機會。

此外，健康的食物也對情緒健康很有幫助，經常食用三文鱼、藍莓、花椰菜、燕麥、黑巧克力、堅果、燕麥片、橄欖油、酸奶、豆製品和雞蛋。與此同時，健走、跑步、爬山、游泳、打球、聊天、聽音樂、旅行等等，也很好。

憂鬱症 加州 游泳

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