專家示警 染疫越來越容易更應提防

衛生專家表示，從生物學角度來看，每個人都有可能感染新冠病毒。（美聯社）

新冠疫情 爆發兩年後，Omicron病毒亞型變異株傳染力更強。防疫專家認為，目前現象不代表每個人終將感染，但民眾仍須盡力自我保護。接種疫苗或打加強針，可避免因感染新冠罹患重病。

專家認為，兩年疫情期間沒有感染新冠人士，至少在短期內仍要避免感染。舊金山 加大醫學系主任瓦賀特醫師(Dr. Bob Wachter)表示，他不認為感染新冠無可避免，雖然閃躲新冠病毒愈來愈難。

瓦賀特說，他的妻子海夫納(Katie Hafner)5月間感染新冠，最近演變成為「長新冠」(long COVID)。海夫納從事寫作，擔任記者與作家工作，過去兩年間從未感染新冠。瓦賀特並沒有感染新冠，平常相當小心，避免餐廳內用餐，平常室內都戴上KN 95口罩 。他認為自己未來感染新冠的可能性為50%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，40%的美國民眾仍暴露於高密度新冠病毒的環境中，加上Omicron病毒亞型變種株傳染力強，目前情況仍不容掉以輕心。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫師(Dr. Peter Chin-Hong)3月間表示，就生物學角度，每個人都有可能感染新冠病毒，可是社會最好仍能朝好的方面著想。

他說，變種病毒傳染性高，代表更多人會感染，即使感染過新冠的民眾仍有可能重複感染。拜登政府最近估計，今年秋季與冬季，新冠感染人數可能增加到1億人。

陳子平表示，希望新型補強針預防能力更強，另外幼童接種疫苗，改善高危險群的醫療將能保護更多民眾。他鼓勵民眾打補強針，50歲以上民眾打第二劑補強針。年齡愈大，必須更加保護自身安全，避免因感染新冠罹患重病，危害寶貴性命。

史丹福大學傳染病學專家卡蘭醫師(Dr. Abraar Karan)表示，設法避免感染仍非常重要。可是避免感染的責任無法全部落在個人身上。戴口罩與隔離也無法完全避免感染可能性，個人只能盡其所能，社區責任亦相當重要。

他說，目前新冠病毒傳染力非常強，即是非常小心的人，也可能從家人與好友身上感染病毒。卡蘭表示，在過去，戴N95口罩似乎可擋住病毒，現在不一樣了。雖然戴口罩仍非常重要，室內空氣品質一樣重要。維持良好空氣品質，將可降低社區感染率。