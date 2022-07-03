我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

專家示警 染疫越來越容易更應提防

編譯組／綜合報導 
衛生專家表示，從生物學角度來看，每個人都有可能感染新冠病毒。（美聯社）
衛生專家表示，從生物學角度來看，每個人都有可能感染新冠病毒。（美聯社）

新冠疫情爆發兩年後，Omicron病毒亞型變異株傳染力更強。防疫專家認為，目前現象不代表每個人終將感染，但民眾仍須盡力自我保護。接種疫苗或打加強針，可避免因感染新冠罹患重病。

專家認為，兩年疫情期間沒有感染新冠人士，至少在短期內仍要避免感染。舊金山加大醫學系主任瓦賀特醫師(Dr. Bob Wachter)表示，他不認為感染新冠無可避免，雖然閃躲新冠病毒愈來愈難。

瓦賀特說，他的妻子海夫納(Katie Hafner)5月間感染新冠，最近演變成為「長新冠」(long COVID)。海夫納從事寫作，擔任記者與作家工作，過去兩年間從未感染新冠。瓦賀特並沒有感染新冠，平常相當小心，避免餐廳內用餐，平常室內都戴上KN 95口罩。他認為自己未來感染新冠的可能性為50%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，40%的美國民眾仍暴露於高密度新冠病毒的環境中，加上Omicron病毒亞型變種株傳染力強，目前情況仍不容掉以輕心。

舊金山加大傳染病學專家陳子平醫師(Dr. Peter Chin-Hong)3月間表示，就生物學角度，每個人都有可能感染新冠病毒，可是社會最好仍能朝好的方面著想。

他說，變種病毒傳染性高，代表更多人會感染，即使感染過新冠的民眾仍有可能重複感染。拜登政府最近估計，今年秋季與冬季，新冠感染人數可能增加到1億人。

陳子平表示，希望新型補強針預防能力更強，另外幼童接種疫苗，改善高危險群的醫療將能保護更多民眾。他鼓勵民眾打補強針，50歲以上民眾打第二劑補強針。年齡愈大，必須更加保護自身安全，避免因感染新冠罹患重病，危害寶貴性命。

史丹福大學傳染病學專家卡蘭醫師(Dr. Abraar Karan)表示，設法避免感染仍非常重要。可是避免感染的責任無法全部落在個人身上。戴口罩與隔離也無法完全避免感染可能性，個人只能盡其所能，社區責任亦相當重要。

他說，目前新冠病毒傳染力非常強，即是非常小心的人，也可能從家人與好友身上感染病毒。卡蘭表示，在過去，戴N95口罩似乎可擋住病毒，現在不一樣了。雖然戴口罩仍非常重要，室內空氣品質一樣重要。維持良好空氣品質，將可降低社區感染率。

口罩 疫情 舊金山

上一則

勝利谷社區半夜爆炸巨響 民宅被夷平

下一則

異族通婚 仍難跨越歧視界線

延伸閱讀

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線

台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線
指揮中心公布「二次感染」定義：疫後1-3個月症狀惡化

指揮中心公布「二次感染」定義：疫後1-3個月症狀惡化
加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

被無症狀傳染新冠機率達60% 專家籲室內戴口罩

被無症狀傳染新冠機率達60% 專家籲室內戴口罩
新冠住院兒童超八成未接種疫苗 仁德醫生呼籲5歲以下兒童接種

新冠住院兒童超八成未接種疫苗 仁德醫生呼籲5歲以下兒童接種

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單