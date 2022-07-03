我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

美以美醫院更名 南加大亞凱迪亞醫院

記者丁曙／亞凱迪亞綜合報導
亞凱迪亞美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」。（ USC Arcadia Hospital）官網
亞凱迪亞美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」。（ USC Arcadia Hospital）官網

南加州華人社區耳熟能詳的亞凱迪亞美以美醫院（Arcadia's Methodist Hospital），自7月1日起更名為「南加州大學亞凱迪亞醫院」（USC Arcadia Hospital）。美以美醫院醫術水平高超、醫護經驗豐富、醫療設備先進，擁有 348個床位，這所位於漢廷頓大道的醫療中心也將開啟新篇章。

幾十年來，亞凱迪亞美以美醫院一直以「Arcadia's Methodist Hospital」著稱，但自7月1日（周五）起，醫院將以新的合作夥伴關係進入新篇章，目標是擴大聖蓋博谷的醫療保健。

該醫院將正式更名為南加州大學亞凱迪亞醫院，經過兩年的討論和監管批准，這將為擁有348張個床位的漢廷頓大道醫療中心開啟了一個新時代。同時，以博伊岡（Boyle Heights）基地的南加州大學衛生系統向東擴展，包括大學的附屬醫院和診所網絡。

南加州大學Keck醫院院長兼南加州大學健康系統總裁及首席執行官羅德尼 B.漢納斯（Rodney B. Hanners）說，「這裡的一個中心核心是亞凱迪亞美以美醫院為該社區的貢獻留下了可觀的資產，我們的目標是百尺竿頭更進一步，並確保資產在未來很長一段時間內持續下去。」

該醫院院長兼首席執行官 Dan Ausman也表示，該所新的附屬機構將增強醫療中心的現有服務，可善用Keck醫院作為學術機構的資源以及高水平的研究和專業知識。新的隸屬關係將使該醫院院長及其執行人員留任， Ausman將這種從屬關係描述為雙贏和理想的匹配，為擁有50多年歷史的亞凱迪亞醫療中心的發展奠定了基礎，使其成為可以長期保持強勁的「一站式」服務。

官員們表示，即使Keck醫院董事會未來將在更廣泛的範圍內運作該系統，亞凱迪亞醫院董事會仍將繼續存在。

此外，最為南加州華人社區稱道的是，而且，該醫院內擁有較多華人醫生和雙語服務人員，十分便利華人新移民求醫就診。

南加州大學亞凱迪亞醫院大樓。（ USC Arcadia Hospital官網）
南加州大學亞凱迪亞醫院大樓。（ USC Arcadia Hospital官網）

加州大學 亞凱迪亞 南加

上一則

華醫：第三針抗體持續較久

下一則

勝利谷社區半夜爆炸巨響 民宅被夷平

延伸閱讀

美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」

美以美醫院更名「南加州大學亞凱迪亞醫院」
華婦之死 社區籲整頓8大道雙排停車、非法擺攤

華婦之死 社區籲整頓8大道雙排停車、非法擺攤
橙縣華人社區慈善音樂會 捐助自閉兒童

橙縣華人社區慈善音樂會 捐助自閉兒童
大中華超市法拉盛一號店 七月一日恢復營業

大中華超市法拉盛一號店 七月一日恢復營業
Ameristar Casino 與華人社區互動 支持並贊助華龍體育社50年慶典活動

Ameristar Casino 與華人社區互動 支持並贊助華龍體育社50年慶典活動

超時工作、資源不足 洛杉磯凱瑟醫療中心護士罷工

超時工作、資源不足 洛杉磯凱瑟醫療中心護士罷工

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單