華醫：第三針抗體持續較久
西達賽奈（Cedars-Sinar）的華裔醫師近日分享其施打加強針後六個月的抗體結果，顯示第三針的抗體可以持續更久時間；作為一線醫護人員，至今未感染過幾種新冠變體，靠的還是戴口罩。
西達賽奈的麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健最近獲得抗體檢測結果。檢驗第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。他的檢測結果是0.05，少於陽性值的1.40，所以沒有自然感染。而且從去年1月參加研究後，他的抗核包膜抗體一直就少於陽性值，說明他一直沒有感染過新冠。
而檢測的第二種抗體是由疫苗接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值是大於50。在打第三針後六個月的結果顯示，這種抗體IgG結果是6886.35，比前一次結果有大幅度下降55%，但仍比陽性值50超過近128倍。
對比之下，打第二針後六個月的抗體結果下降很快，僅僅比陽性值50超過15倍。說明第三針後抗體提升更多，且下降更慢，持續有效時間也更久。
林永健表示，近來美國疫情比月前嚴重，病例增加，每天仍有10萬人感染，全球總體感染病例也一直上升，而且得了新冠的患者可能變成慢性疾病，還有可能有後遺症。另外，Omicron從BA.1和BA.2己經變成亞變體BA.4和BA.5，其傳播能力更強。
雖然接受第三劑疫苗的人也會感染新冠，但感染可能沒有症狀，即使有症狀也是輕症，而且需要住院的患者極為少數，入重症監護室ICU的病患甚少，死亡率甚低。因此他鼓勵大家打第三針加強劑，比打第二針更好、更有效，值得。他根據自己這一年多以來的抗體檢測結果總結猜測，未來大約只需要每年打一次加強就好，他自己也沒有再打第四針。
但他也表示，疫苗防護的作用主要是避免重症，對於避免感染尤其是新變體的感染，效果甚微。而口罩可以彌補疫苗的這一弱項。他表示，自己每天在醫院都會接觸到患者，但從疫情開始至今都未曾感染過新冠，主要靠口罩防護。除了打疫苗之外，戴口罩仍是預防新冠感染最好的防護方法。
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