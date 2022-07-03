華醫：第三針抗體持續較久

林永健分享自己的抗體檢測結果，顯示第三針效果好。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）的華裔醫師近日分享其施打加強針後六個月的抗體結果，顯示第三針的抗體可以持續更久時間；作為一線醫護人員，至今未感染過幾種新冠變體，靠的還是戴口罩 。

西達賽奈的麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健最近獲得抗體檢測 結果。檢驗第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。他的檢測結果是0.05，少於陽性值的1.40，所以沒有自然感染。而且從去年1月參加研究後，他的抗核包膜抗體一直就少於陽性值，說明他一直沒有感染過新冠。

而檢測的第二種抗體是由疫苗 接種後自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值是大於50。在打第三針後六個月的結果顯示，這種抗體IgG結果是6886.35，比前一次結果有大幅度下降55%，但仍比陽性值50超過近128倍。

對比之下，打第二針後六個月的抗體結果下降很快，僅僅比陽性值50超過15倍。說明第三針後抗體提升更多，且下降更慢，持續有效時間也更久。

林永健表示，近來美國疫情比月前嚴重，病例增加，每天仍有10萬人感染，全球總體感染病例也一直上升，而且得了新冠的患者可能變成慢性疾病，還有可能有後遺症。另外，Omicron從BA.1和BA.2己經變成亞變體BA.4和BA.5，其傳播能力更強。

雖然接受第三劑疫苗的人也會感染新冠，但感染可能沒有症狀，即使有症狀也是輕症，而且需要住院的患者極為少數，入重症監護室ICU的病患甚少，死亡率甚低。因此他鼓勵大家打第三針加強劑，比打第二針更好、更有效，值得。他根據自己這一年多以來的抗體檢測結果總結猜測，未來大約只需要每年打一次加強就好，他自己也沒有再打第四針。

但他也表示，疫苗防護的作用主要是避免重症，對於避免感染尤其是新變體的感染，效果甚微。而口罩可以彌補疫苗的這一弱項。他表示，自己每天在醫院都會接觸到患者，但從疫情開始至今都未曾感染過新冠，主要靠口罩防護。除了打疫苗之外，戴口罩仍是預防新冠感染最好的防護方法。