洛杉磯最低時薪 調升至16元

洛杉磯今起調升最低時薪16.04元。 (Getty Images)

洛杉磯 縣自7月1日開始,最低時薪將由15元上調為16.04元,其中洛縣 縣屬地(unincorporated areas )調升為 15.96元,代表打工族群的薪資上漲6%。

洛杉磯市市長賈西 提 (Eric Garcetti) 今年2月宣布洛市時薪調整,商務與消費者保護局(Department of Business Affairs and Consumer Protection,DCBA)則於3月接著宣布洛縣也確定調整,並表示未來會基於勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)消費者物價指數進一步調整。

洛縣官員表示,薪資的調整將有助於消費者跟上通貨膨脹的步伐,並穩定勞動力市場。DCBA 事務總監卡巴哈爾(Rafael Carbajal)則表示,我們將確保即使是縣屬地的工人也能受到保護,並清楚了解最新的最低工資的標準,該局將與相關部門合作,為可能需要相關信息、合規和資源獲取方面的雇主提供幫助。

根據DCBA 的資料顯示,此薪資調整將適用於在洛縣縣屬地每週至少工作兩個小時的員工,除此之外,雇主也必須在顯眼的地方張貼薪資調整的公告。DCBA工作人員將會對每個店家進行現場查訪,以確保不論是移民或工作身份有問題的員工都能受到此法保護。

賈西提表示,他相信努力工作應該享有公平薪酬帶來的尊嚴、尊重和機會,有必要對薪資進行調整。這項調整也在全國範圍內引起了連鎖反應,非常值得慶祝。據賈西提辦公室提供的資料顯示,超過60萬洛杉磯人因此受惠,但許多民眾仍表示,在高通膨及高油價的情況下,即使時薪16元在洛市還是生活困難。