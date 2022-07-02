洛縣30猴痘病例 疑大型聚會感染

洛縣猴痘已出現社區傳播。（Getty Images）

洛縣猴痘 （monkeypox）已出現社區感染，包括參加大型活動者，與未出過加州的人。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前有部分猴痘感染者，是從其他感染者身上傳播，而非本身有海外旅遊史。

截至6月30日止，洛縣有30例疑似或確診猴痘病患，但至上周為止，無人因此疾病入院或死亡。

另外，橙縣6月29日也出現首起案例，河濱縣與聖塔克拉拉縣則於上周出現病例。

洛杉磯時報整理有關該疾病及傳播訊息如下：

猴痘在洛縣的哪裡傳播？

費若本周表示，目前在洛縣被診斷出猴痘的大多數人，都是參加過兩場大型聚會者，他們已對這些活動與會者進行宣導。

在人類中，猴痘可通過與有活動性皮疹患者進行皮膚接觸傳播。當前爆發的某些情況下，疾病發生早期階段，皮疹會出現在生殖器區域或肛門內與周圍。

官員們觀察到，近期一些病患，發生於男男性行為者中。

但他們強調，任何人都可能感染或傳播猴痘，包括照護病人的家人與親友。病毒還可能通過共用的床上用品與衣服傳播，也可能通過近距離接吻與呼吸傳播。

當局採取哪些措施擴大疫苗使用範圍？

拜登政府日前表示，聯邦官員目標是「擴大對有風險者施打疫苗，使全國各地醫療健保提供者和患者更方便進行檢測 。」

聯邦衛生部（U.S. Department of Health and Human Service）已準備9000多劑疫苗，將在未來幾週內將疫苗量增加至29萬6000劑。

政府並指出，美國疾病控制與預防中心（CDC）上周向五家商業實驗室公司運送測試劑，近一步提高猴痘檢測能力。

當前爆發的猴痘皮疹是什麼樣子？

自由影片製作人和編輯福特（Matt Ford）日前在BuzzFeed發表文章，概述其接觸和感染猴痘的情況。

他說，一位朋友猴痘檢測呈陽性，6月17日聯繫他。「果然，我發現身上出現斑點」他說，第二天她開始出現強烈的流感症狀，發燒、全身發冷、盜汗、咳嗽、喉嚨痛與淋巴結腫大，此情況持續約一週。

福特於6月20日去看醫生並接受檢測。「我的內衣區皮膚損傷變得更嚴重與非常痛苦」病變還蔓延至他的臉部與身體其他部位，醫師替他開止痛藥。