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全美首創 加州提供低收入無證客免費健保

編譯組／綜合報導
加州州長紐森6月30日簽署通過提供免費健保給無證移民。圖為眾議會議長蘭登（中）29日在加州國會大廈前表示支持提供健保給低收入移民。（美聯社）
加州州長紐森6月30日簽署通過提供免費健保給無證移民。圖為眾議會議長蘭登（中）29日在加州國會大廈前表示支持提供健保給低收入移民。（美聯社）

加州6月30日成為美國第一個提供低收入無證移民免費醫療健保的州。此舉將使加州76萬4000名無證移民受惠，估計每年花費約27億元。

加州州長紐森（Gavin Newsom）6月30日簽署了一項3079億元的營運預算，承諾讓所有低收入成人在2024年前享有加州的「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid），無論他們的移民身分為何。對醫療健保和移民維權人士而言，這是一個他們期盼已久的勝利。

聯邦醫療補助計畫是聯邦和州政府合作提供免費醫療健保給低收入成人和兒童的計畫，但聯邦政府不會為非法居留者支付健保費用。包括加州在內的一些州，早已使用自己的稅金，為一些低收入移民支付健保費。

目前，加州約92%的居民擁有健康保險，在全國處於中等位置。一旦這項預算開始全面實施，情況就會改變，因為無證客是加州沒有健康保險的最大族群之一。

消費者醫療維權團體「加州醫療管道」（Health Access California）執行董事萊特（Anthony Wright）說：「這將是自2014年可負擔健保法（Affordable Care Act）開始實施以來，美國最大的承保行動。」

根據凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）提供的數據，美國2020年的非法居留人口約占全國總人口的7%，大約2210萬人，儘管許多無證客都有工作和納稅，但大部分的公共福利計畫他們都沒有資格參加。

不過，美國現在有18個州為無證客提供產前護理，哥倫比亞特區、加州、伊利諾州、紐約州、俄勒岡州和華盛頓州也提供健保給低收入家庭的無證兒童。

加州共和黨人和保守派團體反對提供健保給無證客。霍華德納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）總裁庫佩爾（Jon Coupal）表示，提供免費健保將吸引更多非法移民進入加州。

庫佩爾說：「加州有許多人都非常同情移民，但我們真的希望，當局能更謹慎控制進入美國和加州的人。」

加州聯邦醫療補助計畫過去擴大承保需要六個月到一年的時間，但紐森政府表示，這次可能需要一年半的時間才能完成擴保工作，因為這次的規模比以往要大許多。

加州 低收入 健保

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