橙縣華人社區慈善音樂會 捐助自閉兒童

橙縣森林湖（Lake Forest）日前上演一場「JustGo夏季慈善音樂會」，組織者羅薇（Vivian Luo，中）和贊助商Anna王（左二）及富蘭克林自閉症兒童基金會會長赫景秀（右二）等人合影。（主辦方提供）

橙縣華人 舉辦慈善音樂會為自閉症兒捐款。橙縣森林湖（Lake Forest）日前上演一場別有趣味的「JustGo夏季慈善音樂會」，現場超過100多名觀眾出席，其中多數都是當地華人居民，大家在欣賞美妙音樂的同時也積極為富蘭克林自閉症兒童基金會捐款。

橙縣森林湖（Lake Forest）日前上演一場別有趣味的「JustGo夏季慈善音樂會」。（主辦方提供）

在森林湖某住宅區活動中心日前舉辦一場高水平的社區音樂會，現場有男團合唱、小提琴表演、歌劇演唱表演等。來賓不少都是華人家庭，他們一邊欣賞音樂，一邊品嚐美食。 該活動是華人羅薇（Vivian Luo）創建親子 V時光系列活動的一部分，她借助舉辦各種親子活動，和當地華人分享自己的教育和生活資源，讓新移民在美國健康快樂的生活。

在森林湖某住宅區活動中心日前舉辦一場高水平的社區音樂會，現場座無虛席。（主辦方提供）

這次舉辦慈善音樂意義非常，活動現場捐款給富蘭克林自閉症兒童基金會。基金會會長赫景秀也來到現場表示感謝，她說，自閉症兒童是一個需要更多關心和愛護的群體，感謝社會各界人士對自閉症兒童的關注和支持。

某華人生鮮快遞公司贊助這場慈善活動，老闆Anna王表示，希望通過這樣的活動豐富大家社區生活，同時呼籲關注和理解自閉症兒童這個特殊群體。她自己就是一名單親媽媽，深刻體會母親照顧孩子與家庭的辛苦，所以希望借助提供免費且快捷的生鮮配送服務，減輕主婦的負擔。她給音樂會現場觀眾每人贈送一盒有機雞蛋，最後抽獎環節還送出一把小提琴。