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鑽石吧市民宅地址重新粉刷 預計持續到夏末

鑽石吧訊
鑽石吧正在全市展開民宅路邊地址重新粉刷（Curb Address Repainting）工作，預計將持續到夏末。（鑽石吧市府）
鑽石吧正在全市展開民宅路邊地址重新粉刷（Curb Address Repainting）工作，預計將持續到夏末。（鑽石吧市府）

鑽石吧正在全市展開民宅路邊地址重新粉刷（Curb Address Repainting）工作，預計將持續到夏末。

此次民宅路邊地址重新粉刷由兩個非營利組織、Canning Hunger和Care for the Children免費為居民完成。民眾可以自願捐款。

根據鑽石吧市府頒發的許可證，路邊地址的重新粉刷將在周一至周六上午8點至下午2點進行，市府授權施工組織在周一至周五下午4點至7點30分，以及星期六下午1點到4點接受捐款。

Canning Hunger的工作人員正在Grand Avenue以南的地址工作，而Care for the Children的工作人員負責Grand Avenue 以北的地區。

兩家非營利組織的工作人員都攜帶一份城市工作許可證的副本，以及公司身份證明。如果有人要求為路邊油漆服務捐款，居民可以要求查看這兩個文件。

鑽石吧市府同時提醒居民，沒有義務為不請自來的服務付費，如果提供路邊地址塗刷服務的個人要求付款，而不是自願捐款，或者如果他們無法出示許可證和公司身份證明的副本，居民應致電Walnut/Diamond Bar Sheriff's Station，909-595-2264。

有關路邊地址粉刷工作的問題，可致電909-839-7040， 或發送電子郵件至[email protected] 聯繫公共工程工作人員。

鑽石吧

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