油價飆漲 擋不住國慶長周末出遊潮

國慶長週末預估旅遊人數將大增。（NBC 4）

儘管油價 飆升，航班可能延誤或取消，但專家預測，國慶長周末的出遊旅客，將達新冠肺炎疫情以來最高，部分情況下恐破出遊紀錄。

洛杉磯時報報導，美國汽車協會（AAA）預計，長周末全國將有4200萬人前往離家50哩或更遠的地方旅遊，打破全國汽車旅遊紀錄。

AAA發言人維尼加斯（Anlleyn Venegas）說，在南加州 ，6月30日至7月4日某個時間，將有270萬人駕車出遊，比去年顯著上升，但仍低於2018或2019年。

維尼加斯說，「人們開始了過去兩年無法進行的旅行，沒什麼能阻止他們。」「7月將是今年旅遊消費高峰期，這意味著油價將會因需求增加而上揚。」

自1日起，年度汽油稅調漲，加州人每加侖油價將再多三分，讓已成為油價最高的州的居民，再次加劇高油的痛苦。

維尼加斯說，本周末旅行的南加州總人數（包括搭乘飛機、火車、郵輪和其他方式等）可望達330萬，這將是該地區本周末史上第三高旅行量，僅次於2018與2019年。

全國範圍內，AAA預計長周末旅客總數達4800萬人，比去年增長近4%，但仍低於2019年。

儘管航空旅遊者預計不會如公路出遊數量多，但洛杉磯國際機場 官員警告，長周末搭機旅客量仍會增加。機場發言人蒙哥馬利（Heath Montgomery）說，6月30日機場有超過10萬搭機旅客，預計此數字將持續至7月6日。「我們目前旅客量為2019年的75%，滯後的25%中，絕大多數與國際旅客有關，特別是亞洲大部分地區尚未對旅客開放國際旅遊，一些國內航空仍努力解決人員配置問題。」

至6月30日，洛杉磯國際機場有31個航班被取消，占總航班2%。7月1日上午9時30分左右，有三架航班取消，九航班延誤。建議民眾提早出發，並通過parking.flylax.com提前預定停車位。

至於旅遊目的地，AAA調查稱，安那罕市本周末全美第四大最受歡迎旅行目的地，僅次於奧蘭多、西雅圖和紐約市。南加州人首選目的地為拉斯維加斯、聖地牙哥、大峽谷和墨西哥。