我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

南加內陸93歲屋主 開槍打傷竊賊

編譯組／綜合報導
93歲的喬（左），6月29日凌晨開槍射殺企圖入室竊盜的嫌犯。（ABC 7）
93歲的喬（左），6月29日凌晨開槍射殺企圖入室竊盜的嫌犯。（ABC 7）

ABC 7電視台6月30日報導，南加河濱縣莫雷諾谷（Moreno Valley）93歲屋主喬（Joe），29日凌晨開槍打傷一名入室竊盜嫌犯。警方稱該嫌犯闖入喬的家中，他用手槍抵禦入侵者。

根據河濱縣警局，這起事件發生於6月29日凌晨12時30分左右，位於Eucalyptus Ave. 24300號街區附近一民宅，警方趕到時，發現一人身上中槍。警方隨後確認，開槍者是高齡屋主喬。

妻子與房主有親戚關係的男子馬爾馬（Oscar Malma）告訴目擊者新聞（Eyewitness News）說，「這名老人的物業已遭多次闖入」，他確認屋主是喬。

馬爾馬說，「他很累，每次他都要報警，請求警方協助」，「他把法律掌握在自己手中，一輩子保護自己的財產。」馬爾馬並指出，喬遭受幾次入侵事件，他可能是同一批罪犯的目標。

「類似事情曾發生在一個星期五，歹徒白天闖入喬的房子。如今此事件發生於半夜，嫌犯盯上他，他是一名退休的老水管工，有很多工具。他也是位音樂家，有許多樂器」。

相關單位目前尚未證實，該戶民宅共發生多少起入室搶劫案。

目擊者指出，他們看見調查人員，將該民宅附近一輛黑色奧迪車運走，但並未透露車主。遭喬開槍射傷的疑似嫌犯之一，目前傷勢危急。事發後，喬被帶到警局接受調查。

退休 南加

上一則

宮保雞丁披薩、韓國烤肉… 少數族裔食物美國化引討論

下一則

加州7月起調高汽油稅 全因立法會

延伸閱讀

租金漲 南加內陸集合公寓成投資熱門

租金漲 南加內陸集合公寓成投資熱門
賓州男路怒開槍 越南移民枉送命

賓州男路怒開槍 越南移民枉送命

南加內陸93歲屋主開槍打傷企圖闖入住家者

南加內陸93歲屋主開槍打傷企圖闖入住家者
憑同志角色奪奧斯卡 湯姆漢克斯：現在環境無法再演出

憑同志角色奪奧斯卡 湯姆漢克斯：現在環境無法再演出
熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命
藉口修廁所…竊賊4闖華人公司 第5度犯案被員工智退

藉口修廁所…竊賊4闖華人公司 第5度犯案被員工智退

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%