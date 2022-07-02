我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

參選市議員主要政見 王愛琳：改善亞市治安遊民和交通

記者張宏／蒙特利公園市報導
亞凱迪亞（Arcadia)第三選區市議員華裔候選人王愛琳（Eileen Wang，右），日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞（Arcadia)第三選區市議員華裔候選人王愛琳（Eileen Wang，右），日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia)第三選區市議員華裔候選人王愛琳（Eileen Wang），日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。王愛琳表示，自己在亞市生活了15年以及做生意14年，一直都在努力實現自己的人生價值，這次出來參選完全是出於一份社會責任感，希望幫助有需求的亞市居民。

王愛琳表示，亞市美麗安靜，也是很多華人和各族裔移民嚮往的城市。但是這幾年亞市的治安和遊民問題層出不窮，出於對城市的熱愛和社會責任，她決定站出來競選市議員。

王愛琳的競選理念著重在公共安全、遊民問題和交通三大方面。她說，這幾年亞市治安不靖，很多人晚上都不敢出來散步，但是亞市市府礙於預算，導致警察不斷流失。她當選後希望能找出辦法留住警察並增加青年義警。遊民問題也是市民關注的議題，至今也沒有更好的解決辦法。交通主要是市區狀況比較差，特別是放學時間給很多家長學生市民帶來困擾。這些都是她上任後要解決改善的議題。

王愛琳本來競選第五區市議員，但是新的選舉地圖將她的選區劃分到第一區，而第一區要到2024年才有選舉，所以她又回到住過四年的第三區，希望為第三區的居民發聲。

王愛琳從事教育培訓行業多年，雖然她的背景競選教委更有勝算，但是她說，市議員服務範圍更廣泛，她不僅僅希望改善亞市的教育，還有市政等方面的問題。她通過掃街拜票了解到選民的多種訴求，其中包括雙職工孩子的日託（Day Care）問題、退伍軍人拿不到租金補助等問題。

王愛琳還有鮮為人知的另一面。她本名李黎，來美結婚後隨夫姓。她的曾祖父李國鏞，1913年響應孫中山號召參加反袁鬥爭，祖父李之龍是黃埔軍校第一期也是中山艦艦長。她表示，這些都是家族榮耀，影響了她服務社會，將祖上美德發揚光大。

王愛琳是亞市商會和扶輪社成員，也是鑽石吧獅子會理事，以及亞凱迪亞鄰裡守望相助（Neighbor Watch Arcadia）計畫負責人。她說，她雖然沒有政治經歷，但也無政治壓力，她的老闆只有第三選區居民。如果她能當選將成為亞市118年歷史上第一位華裔女性市議員，創造一項地方參政紀錄。

遊民 亞凱迪亞 警察

上一則

鑽石吧市民宅地址重新粉刷 預計持續到夏末

下一則

洛縣30猴痘病例 疑大型聚會感染

延伸閱讀

社區積極遊說 曼哈頓華埠2遊民所將恢復為酒店

社區積極遊說 曼哈頓華埠2遊民所將恢復為酒店
縣議會：青年遊民問題 聖他克拉拉縣5年內解決

縣議會：青年遊民問題 聖他克拉拉縣5年內解決
中國信託爾灣再開分行 捐萬元獎學金

中國信託爾灣再開分行 捐萬元獎學金
紐約市遊民數字 反彈至疫情前高點 華埠憂淪遊民村

紐約市遊民數字 反彈至疫情前高點 華埠憂淪遊民村
東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業

東百老匯91號遊民所即將簽約 明年開業
競選加州主計長 陳仁宜強調財政透明

競選加州主計長 陳仁宜強調財政透明

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%