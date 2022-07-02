參選市議員主要政見 王愛琳：改善亞市治安遊民和交通

亞凱迪亞（Arcadia)第三選區市議員華裔候選人王愛琳（Eileen Wang，右），日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia)第三選區市議員華裔候選人王愛琳（Eileen Wang），日前拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。王愛琳表示，自己在亞市生活了15年以及做生意14年，一直都在努力實現自己的人生價值，這次出來參選完全是出於一份社會責任感，希望幫助有需求的亞市居民。

王愛琳表示，亞市美麗安靜，也是很多華人和各族裔移民嚮往的城市。但是這幾年亞市的治安和遊民 問題層出不窮，出於對城市的熱愛和社會責任，她決定站出來競選市議員。

王愛琳的競選理念著重在公共安全、遊民問題和交通三大方面。她說，這幾年亞市治安不靖，很多人晚上都不敢出來散步，但是亞市市府礙於預算，導致警察 不斷流失。她當選後希望能找出辦法留住警察並增加青年義警。遊民問題也是市民關注的議題，至今也沒有更好的解決辦法。交通主要是市區狀況比較差，特別是放學時間給很多家長學生市民帶來困擾。這些都是她上任後要解決改善的議題。

王愛琳本來競選第五區市議員，但是新的選舉地圖將她的選區劃分到第一區，而第一區要到2024年才有選舉，所以她又回到住過四年的第三區，希望為第三區的居民發聲。

王愛琳從事教育培訓行業多年，雖然她的背景競選教委更有勝算，但是她說，市議員服務範圍更廣泛，她不僅僅希望改善亞市的教育，還有市政等方面的問題。她通過掃街拜票了解到選民的多種訴求，其中包括雙職工孩子的日託（Day Care）問題、退伍軍人拿不到租金補助等問題。

王愛琳還有鮮為人知的另一面。她本名李黎，來美結婚後隨夫姓。她的曾祖父李國鏞，1913年響應孫中山號召參加反袁鬥爭，祖父李之龍是黃埔軍校第一期也是中山艦艦長。她表示，這些都是家族榮耀，影響了她服務社會，將祖上美德發揚光大。

王愛琳是亞市商會和扶輪社成員，也是鑽石吧獅子會理事，以及亞凱迪亞鄰裡守望相助（Neighbor Watch Arcadia）計畫負責人。她說，她雖然沒有政治經歷，但也無政治壓力，她的老闆只有第三選區居民。如果她能當選將成為亞市118年歷史上第一位華裔女性市議員，創造一項地方參政紀錄。