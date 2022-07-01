加州州長罷免制有問題 何時可修改

2021年面臨罷免危機的加州州長紐森。（美聯社）

加州 2021年耗資2億元舉辦州長紐森的罷免投票 ，結果卻形同對紐森2018年當選結果的再確認，罷免失敗之後，沙加緬度的參眾議員一度大張旗鼓要修改罷免制度，避免類似鬧劇再度上演。但洛杉磯時報專欄問，一年過去了，承諾到底何時兌現？

「簡單地說，因為絕大多數議員都覺得自己不會被罷免」，州參議員紐曼（Josh Newman）坦言，「所以他們才不會把力氣花在修改州憲這種無關緊要的小事上」。但是對紐曼來說，事情卻完全不一樣，他在2018年遭到罷免，2020年又再度當選，所以身受其害。

洛時專欄作家巴拉巴克（Mark Z. Barabak）也說，政客只會對選民的好惡有反應，比起修不修罷免法規，大家現在更在乎疫情、萬物皆漲，與可能要來的又一次經濟衰退。

但是巴拉巴克強調，制度確實必須修改，因為2021年的罷免凸顯為何罷免投票投票沒有意義，因為2021年的投票結果跟2018年大選一模一樣，61.9%的人反對罷免，紐森選州長時一樣獲得61.9%的選票，而且舉行時離紐森面對初選不到九個月。

加州罷免制度的問題來自投票分兩階段，是否同意罷免，以及如果罷免成立，誰該接任州長。議員紐曼說，這種制度導致許多投機政客覺得有機會賭一把，因此集結大批資源，試圖在罷免選舉中獲得當選機會，因為以他們的正常票數，在一般大選時絕對沒有機會通過初選。

所以紐曼推動的修法就是要將罷免改成一票制，只對要不要罷免表態。罷免如果成立，才會有接任者的問題，他說，如果任期不過半，副州長代理到選出新任州長為止；如果任期過半，剩下的任期就由副手做完。

紐曼說，這樣才能杜絕罷免投機客的出現，但也還能保持罷免制度的原意，淘汰不適任民選官員。不過因為立法怠惰，紐曼的提案恐怕要到2024年才有闖關機會了。

不過，加州罷免州長的門檻確實是全美最低，無怪乎20年來只有四位州長面臨罷免，其中兩位都在加州。因為加州要罷免州長不需要舉證，只需要政治動員力。加州的獨立觀察團Little Hoover Commission提出兩個建議，一是調高罷免連署門檻，二是禁止在任期頭尾舉行罷免。

議員紐曼強調，修法意見當然很多，但關鍵在於越簡單越好，複雜化只會引來操弄。另外，洛時的巴拉巴克指出，雖然罷免制度的修改很難成為熱門議題，但是卻是最需要修改的制度。