我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

加州州長罷免制有問題 何時可修改

編譯組／綜合報導
2021年面臨罷免危機的加州州長紐森。（美聯社）
2021年面臨罷免危機的加州州長紐森。（美聯社）

加州2021年耗資2億元舉辦州長紐森的罷免投票，結果卻形同對紐森2018年當選結果的再確認，罷免失敗之後，沙加緬度的參眾議員一度大張旗鼓要修改罷免制度，避免類似鬧劇再度上演。但洛杉磯時報專欄問，一年過去了，承諾到底何時兌現？

「簡單地說，因為絕大多數議員都覺得自己不會被罷免」，州參議員紐曼（Josh Newman）坦言，「所以他們才不會把力氣花在修改州憲這種無關緊要的小事上」。但是對紐曼來說，事情卻完全不一樣，他在2018年遭到罷免，2020年又再度當選，所以身受其害。

洛時專欄作家巴拉巴克（Mark Z. Barabak）也說，政客只會對選民的好惡有反應，比起修不修罷免法規，大家現在更在乎疫情、萬物皆漲，與可能要來的又一次經濟衰退。

但是巴拉巴克強調，制度確實必須修改，因為2021年的罷免凸顯為何罷免投票投票沒有意義，因為2021年的投票結果跟2018年大選一模一樣，61.9%的人反對罷免，紐森選州長時一樣獲得61.9%的選票，而且舉行時離紐森面對初選不到九個月。

加州罷免制度的問題來自投票分兩階段，是否同意罷免，以及如果罷免成立，誰該接任州長。議員紐曼說，這種制度導致許多投機政客覺得有機會賭一把，因此集結大批資源，試圖在罷免選舉中獲得當選機會，因為以他們的正常票數，在一般大選時絕對沒有機會通過初選。

所以紐曼推動的修法就是要將罷免改成一票制，只對要不要罷免表態。罷免如果成立，才會有接任者的問題，他說，如果任期不過半，副州長代理到選出新任州長為止；如果任期過半，剩下的任期就由副手做完。

紐曼說，這樣才能杜絕罷免投機客的出現，但也還能保持罷免制度的原意，淘汰不適任民選官員。不過因為立法怠惰，紐曼的提案恐怕要到2024年才有闖關機會了。

不過，加州罷免州長的門檻確實是全美最低，無怪乎20年來只有四位州長面臨罷免，其中兩位都在加州。因為加州要罷免州長不需要舉證，只需要政治動員力。加州的獨立觀察團Little Hoover Commission提出兩個建議，一是調高罷免連署門檻，二是禁止在任期頭尾舉行罷免。

議員紐曼強調，修法意見當然很多，但關鍵在於越簡單越好，複雜化只會引來操弄。另外，洛時的巴拉巴克指出，雖然罷免制度的修改很難成為熱門議題，但是卻是最需要修改的制度。

罷免 加州 投票

上一則

南加四眾議員赴白宮 見證籌建亞太博物館

下一則

涉歧視亞裔 一高中學區總監下台

延伸閱讀

州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費

州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費
加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等

加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等
防仇亞 加州將撥款500萬元 聘亞語師資

防仇亞 加州將撥款500萬元 聘亞語師資
加州將退稅95億 年收未逾25萬可領 每戶最高領1050元

加州將退稅95億 年收未逾25萬可領 每戶最高領1050元

「加州提供真正避難所」紐森簽法案 保護墮胎提供者

「加州提供真正避難所」紐森簽法案 保護墮胎提供者
紐森簽案保護加州墮胎提供者 反擊允許提訟共和黨州

紐森簽案保護加州墮胎提供者 反擊允許提訟共和黨州

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造
美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出